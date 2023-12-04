أخبار الأهلى، اليوم إرسال قائمة الفريق في المونديال وفحص طبي لـ محمد عبد المنعم

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الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل.

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وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية يومى الأحد والاثنين وذلك بعد التعادل مع فريق يانج افريكانز التنزاني بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على مكابا بتنزانيا.

فحص طبي لمحمد عبد المنعم

ويجري محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة وفحصا طبيا لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وذلك بعد تعرضه للإصابة بالتواء في أنكل القدم قبل مباراة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى يرسل اليوم قائمة الفريق في المونديال

ويرسل اليوم الاثنين مسؤولى النادي الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الرسمية المكونة من 23 لاعب للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر الحالي في المملكة العربية السعودية.

ويلتقى الأهلى فى أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية من الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 15 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد والقناة الناقلة

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتذاع مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هدافي الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

ونجح 6 لاعبين من الأهلي في إحراز 11 هدفا خلال الأربع مباريات التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

6- أحرز بيرسى تاو هدفًا في شباك فريق يانج افريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدور المجموعات.

مشوار الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلى 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور ال 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور ال 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغانى الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري أربع مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط واحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور ال 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور ال 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغانى الجولة الثانية بدور المجموعات