تموين الأقصر: ضخ 350 طن سكر بكافة المراكز

قامت مديرية تموين الأقصر بتوزيع السكر على المواطنين بمختلف مراكز المحافظة بحد اقصى 2 كيلو لكل مواطن خلال يومي 2 و3 ديسمبر، ويستمر الضخ اليومي لكافة أرجاء المحافظة لحين الانتهاء من توزيع الكمية الإجمالية 350 طنا، التي تم استلام كمية قدرها 110 أطنان من الكمية الإجمالية بمخزن الشركة المصرية بالأقصر، وتسليم كمية 25,5 طن للجان المشتركة من مجالس المدن والتموين على مستوى المحافظة.

كما كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر حملاتها، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.

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جاء ذلك فى ظل توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

حيث أسفرت الحملات عن تحرير عدد 29 محضرا ومخالفة تموينية في مجال الأسواق تحرير عدد 22 محضرا تموينيا، وفي مجال المخابز تم تحرير عدد 7 مخالفة تموينية.

كما تم ضبط كمية قدرها 0,665 طن لحوم ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.