جلسة استماع أخيرة لحسم أزمة إبراهيم وحسام حسن مع النادي المصري

اتحاد الكرة ، تعقد لجنة شئون اللاعبين بالنادي المصري جلسة استماع اليوم لحسم أزمة إبراهيم وحسام حسن مع النادي.

يذكر أن الجلسة لم تستكمل الإسبوع الماضي بسبب المشادة بين ابراهيم حسن ومسؤولي المصري خلال جلسة الاستماع.

وكشف أشرف العزبي المستشار القانوني للنادي المصري البورسعيدي عما دار داخل أروقة اتحاد الكرة أثناء جلسات الاستماع لشكاوى مدربي المصري السابقين إيهاب جلال والتوأم حسام وإبراهيم حسن.

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وقال المستشار القانوني في تصريحات خاصة: "حضرت مكلفًا من النادي المصري لتوضيح موقفه في جلسات الاستماع".

وتابع: "لم تحدث أي خناقة أو تشابك بالأيدي كما ردد البعض ما حدث هو اعتراضي على أسلوب حديث سعفان الصغير خلال الجلسة حيث نوهت للحضور بأن بعض الكلمات التي احتوت دفوع سعفان الصغير مرفوضة تمامًا ولا نقبل أن يتهكم أحد على النادي المصري أو مسؤوليه.

وتابع: "طلب مسؤولو اتحاد الكرة من سعفان الصغير الانتظار خارج حجرة الاستماع والجلسات سارت بشكل محترم مع كل الأطراف التي تبدي احترامها للنادي المصري من بينهم التوأم حسام وإبراهيم حسن".

اتحاد الكرة يعقد جلسة استماع لشكاوى مدربي المصري السابقين

وعقد اتحاد الكرة الثلاثاء الماضي بمقر الجبلاية جلسة استماع لشكاوى مدربي المصري السابقين إيهاب جلال وحسام حسن ضد النادي المصري أيضًا.

وحضر تامر النحاس وكيل اللاعبين نيابة عن إيهاب جلال، لارتباط "جلال " بمباراة بيراميدز.

و أوضح مصدر أن "التوأم" كان فى جلسة استماع باتحاد الكرة للرد على شكوى مستحقاتهم من النادى المصري.

وسارت الأمور بشكل طبيعي والاجتماع كان في لجنة شؤون اللاعبين وسأل تامر النحاس إذا حدث أي خلاف.

وذكر النادي المصري في مذكرته أنه لم يصدر أي قرار بإقالة جهاز التوأم.

وردَّ التوأم بأنه وصل إخطار لحسام حسن بالإقالة.

واستند إلى المداخلات الهاتفية للمتحدث الرسمى رجب عبد القادر نائب رئيس المصري الذي ذكر أن النادي المصري انتصر للأخلاق في هذه الأزمة.

وذكر المصري أن حسام حسن قام بالتعدي لفظيًّا على رئيس المصري بعد إحدى المباريات.

ورد التوأم: "لم يكن هناك رئيس للنادى فى ذلك الوقت بعد تقدم رئيس النادي كامل أبو علي بالاستقالة وإذا كان هناك أي تعدٍّ لفظي على رئيس النادي، هل قام رئيس النادي بأي إجراء للسب والقذف".

وتابع: "معنى إعلان جهاز فني جديد بقيادة ميمي عبد الرازق هو إقالة حسام حسن وجهازه وأخطروا الجهاز المعاون بإخلاء فندق الإقامة ولكن الجهاز رفض وطلب إرسال قرار رسمي".

وأشار إلى أن إدارة المصري منحت فترة إجازة تتخطى عدة مباريات رسمية للفريق ما يعنى إعفاء الجهاز عن مهامه.

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