غدا المؤتمر الانتخابي الرابع للمرشح الرئاسي حازم عمر قبل الصمت الانتخابي

تشهد غدًا الأربعاء مدينة بنها بمحافظة القليوبية، المؤتمر الجماهيري الرابع والأخير الذي تنظمه الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قبل بدء الصمت الانتخابي، استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل بداية من الأحد المقبل ولمدة 3 أيام.

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تناقش مشكلات محافظات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

ويناقش المؤتمر أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ورؤية المرشح الرئاسي وفق برنامجه الانتخابي في وضع الحلول اللازمة لها.

وعقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، 3 مؤتمرات جماهيرية انتخابية بواقع 2 في القاهرة، ومؤتمر في محافظة الإسكندرية، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تشكل غرفة عمليات متابعة الانتخابات في 26 محافظة

وكشفت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أنه تم الانتهاء من تشكيل غرف العمليات بـ 26 محافظة استعدادا لانتخابات الرئاسة في الداخل.

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تفاصيل المؤتمر الانتخابي الرابع للمرشح الرئاسي حازم عمر

ويشهد المؤتمر طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر، بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

حملة حازم عمر تؤكد عدم وجود خروقات في الانتخابات الرئاسية

وقامت غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بمتابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، مؤكدة أنها لم تتلق أي شكاوى، كما لم يتم رصد أي خروقات تعوق سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

تصويت المصريين بالخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة واستمر لمدة 3 أيام انتهت أمس الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وتتابع غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أعمال التصويت في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت أول أمس الجمعة في الخارج وتستمر حتى الثالث من ديسمبر الجاري.

غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر

وقامت غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، بمتابعة سير عملية التصويت في الخارج، لا سيما أن المصريين في الخارج جزء أصيل من الشعب.



متابعة سير الانتخابات الرئاسية في الخارج

وكانت الحملة قامت بإجراء اتصالات مع عدد كبير من الجاليات المصرية في الدول العربية والغربية، لدعوتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم في الاستحقاق الدستوري.