الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عملية تصويت المصريين بالخارج (بث مباشر)

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

وأكد السفير محمود زايد سفير مصر في أستراليا: أنه لا توجد أي صعوبات وعملية الاقتراع تجري بكل سلاسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”: أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كل التسهيلات اللازمة لعملية الاقتراع.

تسهيل عملية تصويت المصريين

ولفت إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل تصويت أبناء الجالية المصرية في أستراليا.

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وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.