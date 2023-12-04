الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

مدير رياضة الأقصر يبحث تجهيز المقار الانتخابية

مدير رياضة الأقصر،
مدير رياضة الأقصر، فيتو

عقد  صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر   اجتماعا موسعا بحضور السادة وكلاء المديرية ومديري الادارات الفرعية  بالأقصر.

يهدف الاجتماع إلى تجهيز المقار الانتخابية من كافة الاحتياجات اللوجستية، مياه وكهرباء ونظافة عامة،  ومد جميع اللجان الانتخابية، بمتطوعين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الشبابية واعضاء اندية التطوع واندية الفتاة والمرأة وأعضاء البرلمان وذلك لتغطية كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة وعددها 179 مقر انتخابي والمساهمة في تنظيم العملية الانتخابية في دخول وخروج كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باللجان الانتخابية  وطباعة ايديهات لكل مشارك في عملية التنظيم.

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جاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضةو المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.


وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

 

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