أسعار الأسماك اليوم، 5 جنيهات ارتفاعًا في سعر السمك ماكريل بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 3-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الأحد، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 61 إلى 65 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 50 إلى 58 جنيها، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأحد

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قشر بياض من 80 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 200 إلى 320 جنيهًا، سمك موسى من 185 جنيهًا إلى 295 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 65 إلى 115 جنيهًا، سعر مكرونة خليجي من 60 إلى 70 جنيهًا، مكرونة سويسي من 65 إلى 115 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر كاليماري من 200 إلى 320 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سابيا من 200 إلى 320 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 71 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 39 إلى 47 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر سمك دنيس من 85 إلى 195 جنيهًا، بربون ممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 65 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأحد

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأحد، سعر جمبري طازج متوسط الحجم من 210 جنيهات إلى 310 جنيهات، جمبري جامبو من 450 إلى 490 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 320 إلى 400 جنيهًا، جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 105 إلى 195 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 105 جنيهات.

وتراوح سعر كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، وقار من 70 إلى 130 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا.

وسجل سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا.