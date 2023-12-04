وزير الدفاع: القوات المسلحة الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة

قال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن التعاون المشترك ضمانة حقيقية لتحقيق التنمية والاستقرار والرخاء لكافة الدول والشعوب المحبة للسلام.

وأضاف وزير الدفاع خلال افتتاح معرض إيديكس 2023، إن الأحداث العالمية الجارية وخصوصا ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية الفلسطينية.

القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، مضيفًا أن سعينا لامتلاك أحدث منظومات التحديث سعيا نحو الحفاظ على أمن وسلامة الوطن فى عالم يموج بالصراعات، واضعين نصب أعيننا أن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام.

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وقال وزير الدفاع: نهدف إلى بناء مستقبل أفضل تجتمع فيه على كل الثوابت لتزيدنا إصرار على المضى قدما فى الدفاع عن مقدرات شعوبنا ضد المخاطر والتحديات مهما تعاظمت بالتعاون مع المجتمع الدولى، مضيفا: "سوف تظل قواتنا المسلحة حارسا وحاميا لهذا الوطن محافظة على أمنه واستقراره، ساعية لامتلاك القوة لدحر أى عدوان على أرض مصرنا الغالية، فى تعاون وثيق للدول المحبة للامن والسلام.

تابع: " ليس أمامنا من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلى بالمبادئ السامية التى تحفظ للأمم والشعوب وحدتها واستقرارها لنحافظ معًا على حاضرنا ومستقبلنا.

معرض إيديكس 2023

وقال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن معرض إيديكس 2023 يقام فى توقيت دقيق يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، مؤكدا أن مصر كانت وما زالت نقطة التلاقى لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام، من أجل توحيد الجهود واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبنى على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة.

تدشين راجمة الصورايخ المصرية رعد 200

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات افتتاح انطلاق معرض إيديكس 2023، تدشين راجمة الصورايخ المصرية رعد 200، وهي من تصميم وتصنيع وزارة الإنتاج الحربى.

وأجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة لتفقد أجنحة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الإرادة والتحدي" خلال فعاليات "إيديكس 2023"

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الإرادة والتحدي" من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، وذلك خلال فعاليات معرض إيديكس 2023.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين الفرقاطة المصرية الجبار، المصنوعة بأيادي مصرية بنسبة 100%، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، في دورته الثالثة والذي يجري تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري.

الرئيس السيسي يفتتح فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

وافتتح منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، في دورته الثالثة والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

ويضم المعرض 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية

ويعد هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارضًا من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح وحضور العديد من الوفود العسكرية.

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