حصاد الأندية المصرية في إفريقيا، الزمالك وفيوتشر بالعلامة الكاملة، خسارة بيراميدز، وتعادل الأهلي بالجولة الثانية

أسدل الستار علي مباريات الأندية المصرية بالجولة الثانية بدور المجموعات في البطولات الأفريقية “دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ”.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

الزمالك وفيوتشر يحققان العلامة الكاملة

وحقق الزمالك وفيوتشر العلامة الكاملة بعد فوزهما الثاني علي التوالي في دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، وفاز نادي الزمالك على سوار الغيني، بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

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رقم غائب عن الزمالك



الزمالك حقق الانتصار الثاني على التوالي في بداية مشواره بمرحلة المجموعات خلال مشاركاته الإفريقية لأول مرة منذ عام 2015، وكان حينها يشارك في الكونفدرالية أيضًا.

وحقق الزمالك في نسخة كأس الكونفدرالية 2015 الفوز على حساب الصفاقسي التونسي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في أول جولتين بمرحلة المجموعات.

وعلي صعيد متصل تصدر فريق فيوتشر ومعه اتحاد العاصمة قمة المجموعة الأولي ببطولة الكونفدرالية بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.

وفاز فيوتشر علي الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف وفاز اتحاد العاصمة علي سوبر سبورت بثنائية نظيفة.

وخطف فريق مودرن فيوتشر فوزا مثيرا من فريق الهلال الليبي، بهدفين مقابل هدف من مباراة الفريقين بملعب ستاد شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 6 نقاط

فيوتشر 6 نقاط

الهلال الليبي 0

سوبر سبورت 0





دوري أبطال أفريقيا

و واصل الأهلي تصدر قمة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز 1-1 خارج ملعبه، فيما حقق ميدياما الغاني الفوز علي شباب بلوزداد 2-1 في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثانية كالتالي:

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية



1- الأهلي 4 نقاط

2- بلوزداد 3 نقاط

3- ميدياما 3 نقاط

4- يانج أفريكانز نقطة واحدة

وعلي صعيد آخر اشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية وذلك بعدما حقق مازيمبي الفوز علي صن داونز 1-0، ونواذيبو الموريتاني الفوز علي بيراميدز 2-0.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية



وتساوي الـ 4 فرق وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

1- صن داونز 3 نقاط

2- مازيمبي 3 نقاط

3- نواذيبو 3 نقاط

4- بيراميدز 3 نقاط