الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الإرادة والتحدي" خلال فعاليات "إيديكس 2023"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الإرادة والتحدي" من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، وذلك خلال فعاليات معرض إيديكس 2023.

صناعة مصرية 100%، الرئيس السيسي يشهد تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار"

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  تدشين الفرقاطة المصرية الجبار، المصنوعة بأيادي مصرية بنسبة 100%، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، في دورته الثالثة والذي يجري تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري. 

الرئيس السيسي يفتتح فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

وافتتح منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، في دورته الثالثة والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

ويضم المعرض 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح  كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية

ويعد هذا المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارضًا من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح وحضور العديد من الوفود العسكرية.

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