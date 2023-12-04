شبورة مائية تغطي الطرق الرئيسية في الغربية

شهدت محافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم، شبورة مائية كثيفة على الطرق المفتوحة والسريعة والطرق القريبة من الأراضي الزراعية، وسط تحذيرات من القيادة على الطرق بسرعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والمفتوحة بداية من اليوم الإثنين، حتى يتثنى للمسافرين الحيطة والحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

وتعرضت محافظة الغربية لشبورة مائية كثيفة على الأراضي الزراعية والطريق المفتوحة المجاورة للأراضي الزراعية ومنها الطريق الزراعي القاهرة- اسكندرية المار بمحافظة الغربية، وطريق طنطا زفتي الجديد،وطريق كفر الشيخ وهدأت سرعات السائقين خشية وقوع أي حوادث.



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وأدت الشبورة المائية إلى بطء في حركة سير السيارات وقيام بعض السائقين بالانتظار عل جانبي الطريق لحين انكشاف الشبورة المائية وزوالها.

ومن جانبه وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء وغرفة الطوارئ بالمحافظة للتعامل السريع مع أي بلاغات تأتي بسبب حوادث السبورة المائية ورفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات وتواجد الأطباء تحسبا لأي طوارئ، فيما لم تسجل غرف الطوارئ اوالاسعاف ورود اي بلاغات بوقوع اي إصابات بالطرق بسبب الشبورة المائية التي غطت معظم مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء



مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء



تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر



