الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الحديد اليوم الإثنين 4-12-2023 في قنا

اسعار الحديد،فيتو
اسعار الحديد،فيتو

شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، اليوم، استقرارا في الأسعار، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وننشر أسعار الحديد في مراكز محافظة قنا كالتالي:

وسجل سعر طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 32000 و33000 جنيه.

  • بلغ سعر طن حديد عز اليوم قيمة 37000 جنيه.
  • سعر طن حديد سرحان فسجل نحو 32000 جنيه.
  • بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 36500 جنيه.
  • جاء سعر حديد المعادي بـ 34200 جنيه للطن.
  • وصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى 32100 جنيه.
  • سعر طن حديد العشري فسجل نحو 34000 جنيه.
  • سعر طن حديد المصريين بلغ نحو 35000 جنيه.
  • سجل سعر طن حديد الكومي خلال تعاملات اليوم نحو 34400 جنيه.
  • بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 34000 جنيه.
  • وصل سعر طن حديد عطية إلى 36000 جنيه.

وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم.

وتمثل مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6-8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد حديد بشاى حديد المصريين قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يوجه المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين

خط سيارات سرفيس جديد لربط مدينة قنا بغربها

تغيير خط مياه بمدينة قنا بسبب التسريب بإحدى المدارس

محافظ قنا يأمر بتشكيل لجنة للمرور على جميع المنشآت الحكومية لدراسة مشاكلها

الأكثر قراءة

أبرزها الألبان والمربي، ارتفاع جديد في أسعار 8 منتجات في الأسواق

التحقيق مع فنان تشكيلي متهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ترتيب الدوري المصري الممتاز والهدافين قبل الجولة الثامنة

بالأسماء، 21 مصريا يحصلون على جنسيات أجنبية

تفاصيل الحالة الصحية لزوجة الفنان أشرف عبد الغفور

قائد القوات البحرية يهدي الرئيس السيسي درع الفرقاطة المصرية الجديدة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

بيت الزكاة والصدقات يصرف دعما نقديا شهريا للطلبة الفلسطينيين

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية