ارتقاع عدد ضحايا الصحفيين لـ77 شهيدا منذ أحداث 7 أكتوبر في فلسطين

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا جراء حرب غزة إلى 77، بعد أن استشهد 11 صحفيًّا جديدًا، بالفترة التي أعقبت الهدنة، الجمعة الماضي.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة

وقال المكتب في آخر بيان له، "إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 23 مجزرة راح ضحيتها 316 شهيدًا وصلوا المستشفيات، بينما ما زال مئات الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم.

وبين أنه بذلك، يرتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى 15523 شهيدًا، بينهم 6600 طفل و4300 امرأة، فيما بلغ عدد المصابين 41316".

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كما أضاف البيان: "بلغ عدد الشهداء من الطواقم الطبية 280، ومن طواقم الدفاع المدني 26 شهيدًا".