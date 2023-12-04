نقابة الصحفيين توقع بروتوكول تعاون طبي لخدمة أعضائها، اليوم

توقع اليوم نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع إيدام للخدمات الطبية بمقر النقابة في الدور الثالث، والتوقيع تتويج لجهود تحسين الخدمات الطبية لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

قرارات تطوير مشروع علاج الصحفيين

كان محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية في نقابة الصحفيين كشف التفاصيل الكاملة لقرارات تطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم.

وأوضح الجارحي أن هناك تغييرات هيكلية تجرى في مشروع العلاج، حيث كان آخر تغيير في بنوده عام 2020 أي منذ 3 سنوات، وهي السنوات التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في قيمة الجنيه وأزمات ارتفاع الأسعار والاستيراد.

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قرارات تطوير مشروع العلاج في نقابة الصحفيين

1- الموافقة على زيادة الحد الأقصى الأساسي لتغطية الخدمات العلاجية من 24 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه بزيادة ١١ ألف جنيه بنسبة تزيد عن 45 %.

2- الموافقة على زيادة الحد الأقصى التكميلي لتغطية الخدمات العلاجية من 35 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.

3- الموافقة على زيادة اعتماد حد الولادة الطبيعية والقيصرية عند الولادة داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج لتصبح بالنسب المقررة في المشروع وفقا للائحة أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية السارية فى نفس السنة.

ويساهم هذا القرار في حل أزمة المبلغ المقطوع من حالات الولادة خاصة بعد ارتفاع أسعارها، فمثلا باقة الولادة القيصرية حاليا سعرها في نقابة الأطباء ٨ آلاف جنيه، وبالتالي بعد القرار الجديد سيحصل العضو على ٥٦٠٠ جنيه بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه (أي هناك زيادة في الاستفادة بنسبة 60 % ).

4- الموافقة على زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية ليصبح 3500 جنيه بدلًا من 2500 جنيه ( زيادة بنسبة 40 %)، وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية والقيصرية المتكررة ليصبح موحدًا بــ 4500 جنيه (زيادة بنسبة 28%)، وذلك في حالات الولادة خارج الشبكة الطبية لمشروع العلاج بعد تقديم شهادة ميلاد وتقرير طبي والفواتير إن وجدت.

5- الموافقة على مساهمة المشروع بإجراء التردد الحرارى للمفاصل والعمود الفقرى بنسبة 50% بحد أقصى 5000 جنيه بدلا من 3000 جنيه. (نسبة الزيادة 66%).

6- الموافقة على مساهمة المشروع فى حقن جذور الأعصاب بنسبة 50% وبحد أقصى 2000 جنيه للفقرة الواحدة بدلًا من 1500 جنيه، و5000 جنيه لأكثر من فقرتين بدلا من 3000 جنيه. (نسبة الزيادة 66 %).

7- الموافقة على زيادة دعم المشروع للأدوية الايبريكس والنيوبوجين ومشتقاته ليصبح بحد أقصى 4000 جنيه بدلا من 2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. (نسبة الزيادة 100%).

8- الموافقة على زيادة دعم المشروع للعلاج البيولوجى ولأدوية الروماتيود ليصبح بحد أقصى 4000 بدلًا من 2000 جنيه، وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. (نسبة الزيادة 100%).

9- الموافقة على اعتماد مبلغ فرق احتساب جلسات الغسيل الكلوى للتأمين الصحى بمبلغ 500 جنيه للجلسة الواحدة بدلا من 350 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. (نسبة الزيادة 42 %).

10- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50% بدلًا من 30 % في التحاليل والأشعة التالية: ( فيتامين د مع ضرورة تقديم روشتة طبيب – قياس هشاشة العظام – الماموجرام على الثدى – الموجات الصوتية الثلاثية والرباعية الأبعاد للحمل). وذلك بعد تقديم الفواتير والايصالات المعتمدة والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. (نسبة الزيادة 20%).

11- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبته فى أجهزة شلل الأطفال والأطراف الصناعية بموجب تحويل لمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة التابع للقوات المسلحة بعد تقديم تقرير طبي والمقايسة لإدارة مشروع العلاج مع العمل بنفس قواعد الصرف المعمول بها سابقًا بالنسبة للشراء خارج إطار المشروع.

12- الموافقة على إصدار كارت تخفيضات بتحمل 100% (نقدي) بأسعار مشروع مشروع العلاج وذلك لأسر الصحفيين وذلك مقابل 200 جنيه للفرد سنويًا، ويستفيد من هذا الكارت غير المشتركين من مشروع العلاج من أشقاء وأقارب الصحفيين للحصول على خصومات على الخدمات الطبية في المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات وغيرها بنفس الأسعار التي تعاقدت عليها النقابة على أن يدفع حامل الكارت التكلفة نقدي بنسبة 100 % دون تحمل النقابة أي أعباء.

13- الموافقة على إضافة أعضاء النقابة الجدد (لجنة تحت التمرين) بشكل تلقائي لمشروع العلاج على أن تكون رسوم الاشتراك في المشروع ضمن رسوم القيد قبل استلام الكارنيه.

14- الموافقة على إضافة الطفل المولود داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج إجباريا للمشروع كتأمين له أثناء الولادة عند إصدار خطاب دخول المستشفى لعام الولادة.

كما استحدثت لجنة الرعاية الصحية البنود التالية في مشروع العلاج، بجانب إضافة عمليات الليزر والمنظار والتردد الحراري وغيرها للمشروع.

1- الموافقة على مساهمة المشروع فى حقن مفاصل الركبتين بنسبة 50% وبحد أقصى 1000 جنيه للركبة الواحدة و1500 جنيه للركبتين.

2- الموافقة على مساهمة المشروع في إجراء البواسير بالليزر بنسبة 50 % وبحد أقصى 5000 جنيه.

3- الموافقة على مساهمة المشروع فى إجراء البواسير مع شرخ شرجى بالليزر أو الناصور بأنواعه بالليزر بنسبة 50% وبحد أقصى 8000 جنيه.