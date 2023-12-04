تعرف على أحدث أعمال رنا رئيس في عالم الدراما التليفزيونية

رنا رئيس، تواصل الفنانة رنا رئيس تصوير مسلسل انترفيو وهو أحدث أعمالها الفنية والمقرر عرضه قريبا، وكان قد انطلق تصوير المسلسل في منتصف مؤخرا.

البطولة المطلقة الأولى لرنا رئيس

ويعتبر مسلسل انترفيو هو البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين ومن المقرر عرض المسلسل عبر منصة watch it.

مسلسل انترفيو من بطولة ديانا هشام، مونيكا ألفونس، سارة نور، وعدد من النجوم الآخرين.

حكاية ريش أبيض من مسلسل حدث بالفعل

شاركت رنا رئيس مؤخرا في حكاية ريش أبيض من مسلسل حدث بالفعل والذي يحكي قصص حقيقية تتعلق بالأمراض والمشكلات النفسية، وضم مسلسل حدث بالفعل حكاية ريش أبيض، مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم ماجد المصري، رنا رئيس، بسمة، والحكاية من تأليف فادي النجار، ومن إخراج هشام الرشيدي.

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فيلم حريم كريم ٢

كما عرض لرنا رئيس أيضا مؤخرا فيلم حريم كريم٢، وشاركت الفنانة الشابة رنا رئيس خلاله بتجسيد شخصية فتاة تعيش علاقة حب قوية مع الفنان الشاب تيام مصطفى قمر.

فيلم أولاد حريم كريم يُقدم عقب مرور قرابة الـ18 عامًا من عرض الجزء الأول، الذي لعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، ريهام عبد الغفور، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيما قدم بطولة الجزء الثاني مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، ولنفس المؤلفة زينب عزيز والمخرج علي إدريس ومن إنتاج بشرى.