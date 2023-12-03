الأمريكيون العرب يقررون معاقبة بايدن بحجب الأصوات الانتخابية، وحماس تشيد بموقفهم

قدمت حركة حماس الشكر على موقف الأمريكيين العرب وقرارهم بحجب أصواتهم عن الرئيس الأمريكي جو بايدن.

إدارة بايدن شريكه في المجازر ضد الفلسطينيين

وأكدت حماس في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة اللبنانية “بيروت”، أن "الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن ووزير خارجيته أنتونى بلينكن، شركاء في الدم الفلسطيني والمجازر وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وهم سيدفعون ثمن جرائمهم من مستقبلهم السياسي، ولا بد من ملاحقتهم في المحاكم الدولية كمجرمي حرب".



وأضافت: "نوجه التحية للأحرار من الشعب الأمريكي الذين يرفعون صوتهم عاليا برفض العدوان، ونثمّن موقف الأمريكيين العرب في عدد من الولايات المتأرجحة وقرارهم بحجب أصواتهم عن بايدن، وتدفيعه ثمن دعم العدوان على شعبنا، وندعو كل حر في الولايات المتحدة، يرفض جرائم الاحتلال الصهيوني لحجب أصواتهم عن بايدن، ومرشحي حزبه في كلّ الولايات، وكلّ مرشح يؤيد المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني".



وتابعت: "لقد روجت الدعاية الصهيونية وبعض وسائل الإعلام الغربي والأمريكي المنحاز للرواية الصهيونية، أن كتائب القسام تتعامل مع المحتجزين بقسوة، وأنها تحتجزهم في ظروف مزرية، لكن هذه الرواية الكاذبة تلقت ضربة قاصمة من خلال التسجيلات المصورة التي كانت تبثها كتائب القسام أثناء وبعد كل عملية تبادل للأسرى والمحتجزين لديها من النساء والأطفال المستوطنين والأجانب".

Advertisements



تبادل الأسرى مرهون بوقف العدوان على غزة

وأوضحت: "وفي ظل إعاقة الاحتلال التوصل إلى تمديد الهدنة الإنسانية، فإننا نؤكد أن استئناف مفاوضات تبادل الأسرى، مرهون بوقف العدوان، ووقف إطلاق النار، إن ادّعاء الاحتلال منذ بداية حربه العدوانية، بوجود مناطق آمنة في جنوب القطاع، ودعوته باستمرار المواطنين للتوجه إليها، اتضح اليوم أنه كانت خطة مبيتة وكمائن لارتكابه مزيدا من المجازر بحق المدنيين العزل والنازحين في الجنوب.. فليس هناك مناطق آمنة.. والعدوان والمجازر يستهدف جنوب القطاع، كما يستهدف الشمال".

استهداف قادة حماس في الخارج

من ناحية اخرى توعد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "شين بيت" بملاحقة قادة حركة حماس في الخارج حتى لو استغرق الأمر سنوات.

قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية يوم الأحد إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر، حتى لو استغرق الأمر سنوات.

وأضاف بار "حدد لنا مجلس الوزراء هدفا، هو القضاء على حماس. سنفعل ذلك في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر قائلا: ربما يستغرق الأمر بضع سنوات لكننا مصممون على تنفيذه".

القضاء على حماس

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي والتي تسببت في مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين واحتجزوا نحو 240 رهينة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ ذلك الحين أدى لمقتل ما يزيد على 15500 فلسطيني حتى الآن.

وبخلاف غزة يقيم قادة حماس في لبنان وتركيا وقطر أو يزورونها بشكل متكرر. وساعدت قطر في التوسط في هدنة استمرت أسبوعا لكنها انهارت يوم الجمعة.

وفي عام 1997، فشل عملاء الموساد الإسرائيلي في تسميم زعيم حماس آنذاك خالد مشعل في الأردن، واضطرت إسرائيل لمنح الأردن الترياق اللازم لإنقاذ حياة مشعل. وحينها كان بنيامين نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء.

