الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: قصفنا أهدافا لحزب الله بعد رصد إطلاق قذائف من لبنان

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيتو

أخبار غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد قوات الاحتلال لعمليات إطلاق قذائف من لبنان.

وقال جيش الاحتلال: “قواتنا ردت على مصادر إطلاق النار بالقصف المدفعي، كما قصفنا أهدافا لـ حزب الله من بينها بنى تحتية”.

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، فإن غارة إسرائيلية، استهدفت سيارة بين بلدتي حولا وشقرا جنوبي لبنان.

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويسقطهم بين قتيل وجريح

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، عن استهداف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم بمزارع شبعا بالصواريخ المضادة للدروع محققا إصابات مباشرة.

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وقال  حزب الله في البيان الصادر عنه اليوم  إنه استهدف بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلين  من حزب الله اللبناني  في مزارع شبعا، وذلك بعد تجدد القتال في قطاع غزة.

وأطلق حزب الله اللبناني اليوم صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه منطقة  الجليل شمالي دولة الاحتلال  الإسرائيلية.

 

استهداف مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال

وأمس السبت، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة برانيت وموقع الراهب، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وذكر حزب الله اللبناني في بيانه الصادر: "استهدفنا أيضا بالأسلحة المناسبة موقع رويسات العلم وحققنا إصابات مباشرة".

 

إطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان وسقوطها في منطقة مفتوحة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال ردت على مصدر النيران.

ونفذ حزب الله 5 استهدافات يوم  الجمعة الماضية  مع انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل والتي استمرت 7 أيام وتجدد القتال في غزة.

وشملت الاستهدافات، تجمعا للجنود في محيط موقع المرج، ثكنة هونين (راميم)، موقع المرج، تجمعا للجنود في محيط موقع جل العلام، نقاط انتشار للجنود في محيط موقع راميا.

 

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة مصرية وقطرية، الجمعة الماضي، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

حزب الله: استهدفنا مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية وحققنا إصابات مباشرة

أسقطهم بين قتيل وجريح، حزب الله يستهدف طاقم آلية عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

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