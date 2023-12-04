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رياضة

دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

تدريبات الأهلي، فيتو
تدريبات الأهلي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل.

الأهلي راحة من التدريبات

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية يومى الأحد والاثنين وذلك بعد التعادل مع فريق يانج افريكانز التنزاني بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على مكابا بتنزانيا.

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تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة. 

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا. 

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال إفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019 وتعادل  ذهابا، وفاز إيابا.

أخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى  مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

واخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري ابطال افريقيا

1- الأهلي 4 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري  3 نقاط

3- ميدياما الغانى  3 نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني نقطة واحدة

 

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