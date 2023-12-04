الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

غزل المحلة يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة راية في دوري المحترفين

غزل المحلة يختتم
غزل المحلة يختتم تحضيراته لمواجهة راية، فيتو

غزل المحلة، اختتم الفريق الأول بنادي غزل المحلة تدريباته لمواجهة راية في دوري المحترفين، واطمأن المدير الفني لغزل المحلة حسام عبد العال على جاهزية لاعبيه الذين ظهروا بشكل مميز في التدريبات.

أعلن الكابتن حسام عبد العال، المدير الفني لنـادي غزل المحلة، عن قائمة فريقـه لمواجهـة نادي راية ضمن منافسات الجولة الحاديـة عشرة من بطولة دوري المحترفين، وقد ضمت القائمة 22 لاعبـًا.

قائمة غزل المحلة لمواجهة راية 

عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد فوزي في حراسـة المرمى.

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عمرو الجزار، محمد حجازي، ,محمد جابر، عبده يحيى، أحمد مجدى.. محمد أبو الحمد.. خالد الإخميمي.. محمود علاء.. أحمد حجى.. يوسف بيبو.. عبد الرحمن بودي.. رجب مارو.. عبد الرحيم العموري.. محمود مسعد، أحمد طارق.. شيكو محارب، حسام حسن.. عمرو مصطفى، تشارلز باسی.

 

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة

1- حرس الحدود 17 نقطة
2- وادي دجلة 17 نقطة
3- بتروجت 17 نقطة
4- غزل المحلة 17 نقطة
5- لافيينا إف سي 15 نقطة
6- بترول أسيوط 15 نقطة
7- أبو قير للأسمدة 14 نقطة
8- راية 13 نقطة
9- القناة 12 نقطة
10- طنطا‏ 12 نقطة
11- مكادي 12 نقطة
12- السكة الحديد 12 نقطة
13- دكرنس 12 نقطة
14- بروكسي 12 نقطة
15- وي 11 نقطة
16- أسوان 11 نقطة 
17- النجوم 6 نقاط
18- مصر المقاصة 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط

نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين

بتروجت 1-1 السكة الحديد

أسوان 0-0 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 النصر للتعدين

حرس الحدود 6-2 مصر المقاصة

غزل المحلة 2-1 لافيينا

جمهورية شبين 1-2  راية

الاتصالات 2-3 بترول أسيوط

دكرنس 1-1 طنطا

النجوم 1-2 وادي دجلة

مكادي 2-1 القناة

 

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

 

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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