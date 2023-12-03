الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

اختراق الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

غزل المحلة، تعرضت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة لهجوم مستمر من قراصنة أجانب بدأ منذ فجر يوم الجمعة الماضي وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

 وقد تمت إحدى محاولات الإختراق يوم الجمعة قبل أن يتمكن مسئولي الصفحة من استعادتها مساء الأمس، إلا أن الهجوم تكرر بشكل مكثف فجر اليوم وجاري العمل على استعادتها في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه أخطر نادي غزل المحلة الجهات الأمنية باختراق الصفحة الرسمية في محضر رسمي.

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وكان فريق غزل المحلة قد فاز على نظيره فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة

1- حرس الحدود 17 نقطة
2- وادي دجلة 17 نقطة
3- بتروجت 17 نقطة
4- غزل المحلة 17 نقطة
5- لافيينا إف سي 15 نقطة
6- بترول أسيوط 15 نقطة
7- أبو قير للأسمدة 14 نقطة
8- راية 13 نقطة
9- القناة 12 نقطة
10- طنطا‏ 12 نقطة
11- مكادي 12 نقطة
12- السكة الحديد 12 نقطة
13- دكرنس 12 نقطة
14- بروكسي 12 نقطة
15- وي 11 نقطة
16- أسوان 11 نقطة 
17- النجوم 6 نقاط
18- مصر المقاصة 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط

نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين

بتروجت 1-1 السكة الحديد

أسوان 0-0 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 النصر للتعدين

حرس الحدود 6-2 مصر المقاصة

غزل المحلة 2-1 لافيينا

جمهورية شبين 1-2  راية

الاتصالات 2-3 بترول أسيوط

دكرنس 1-1 طنطا

النجوم 1-2 وادي دجلة

مكادي 2-1 القناة


نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

 

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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غزل المحلة دوري القسم الثاني اخبار الرياضة اخبار غزل المحله

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