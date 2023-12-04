"مودة" تبدأ تدريبات برامجها بالجامعات المصرية للحفاظ على الأسرة المصرية بالوادي الجديد

عقد المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مارس 2019 بتكليف من رئيس الجمهورية، ندوة بكلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد، ضمن مبادرة تنفيذ تدريبات برنامج مودة بالجامعات المصرية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف وحضور الدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة رانيا عويضة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال حسن منسق الأنشطة بالجامعة والدكتور محمد عبد العزيز منسق الانشطة بكلية الطب البيطري وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

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تأهيل الشباب المقبل على الزواج

وقال الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، في بيان له اليوم الإثنين، إن الندوة حاضر فيها الدكتور وليم حنا أستاذ علم النفس المساعد بكلية الآداب بالجامعة ومدرب برنامج مودة لتأهيل الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة، وكيان أسرى مستقر قائم على المودة والرحمة، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتعاونها المثمر مع الجامعة في الكثير من الدورات والتدريبات التوعوية؛ لتقديم الدعم والإرشاد الأسرى للشباب؛ للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة، وطرح أسئلة، والإجابة عليها.

يأتي ذلك طبقًا لرؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التصدي لظاهرة التفكك الأسرى، ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والحد من حالات الطلاق، فضلًا عن توعية الشباب، وصقل مهاراتهم؛ من أجل التنشئة الاجتماعية السليمة.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت في وقت سابق أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مارس 2019 بتكليف من رئيس الجمهورية، والتكليف جاء بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ظاهرة جديدة طرأت على وطننا الغالي ألا وهي ظاهرة الطلاق، فقد أظهرت المؤشرات أنه في عام التكليف شهدت مصر 198,000 حالة طلاق.

ظاهرة الطلاق المبكر

كما كشفت المؤشرات عن ظاهرة أُخرى وهي ظاهرة الطلاق المبكر، حيث إن 15% من حالات الطلاق المسجلة عام 2017 كانت لزيجات لم تتخط عامها الأول، بينما 38% من حالات الطلاق في نفس العام كانت بين زيجات لم تتخط الثلاثة أعوام، حيث كيانات تسقط وتفشل، وبيوت تُهدم وهي مازالت في أولى خطواتها، وفي أغلب الأحيان يدفع الأبناء الثمن، فلقد حُرِموا من الحياة الأسرية المستقرة، وحُرموا من رؤية نموذج الزوج والأب، ونموذج الزوجة والأم، ليكبروا بجروحهم وأوجاعهم، ويتزوجون ويواجهون بدورهم تحديات عنيفة في إدارة حياتهم، إنها دائرة مغلقة من التحديات والصعوبات وفي أغلب الأحيان..الفشل.





وأضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية جاء حرصًا واهتمامًا وحمايةً لكيان الأسرة المصرية التي تُمثّل نواة المجتمع والحضّانة الأولى لبناء إنسان سوي، ومواطن ناجح قادر على المُشاركة الفعالة داخل مجتمعه، مشيرة إلى أن مشروع مودة هو مشروع طموح استطاع أن يحقق وثبات عالية، فخطواته الأولى بدأت بتنفيذ أربع مُبادرات على مستوى خمس محافظات، ولكن اليوم، يُنفذ مشروع مودة 14 مُبادرة مختلفة من خلال 4 حقائب تدريبية متخصصة، وتمكَّن من أن يصل بتدريباته المُباشرة حتى يومنا هذا إلى 492,931 شاب وفتاة على مستوى جميع محافظات مصر داخل مختلف المراكز والقرى والنجوع رغم تحدي جائحة كورونا وتوقف الأنشطة المباشرة لما يقرب من عام كامل، كما وصل عدد المستفيدين من منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بُعد إلى ما يقرب من 4,7 مليون مواطن مصري، هذه المنصة التي تم اعتمادها من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات كأحد متطلبات التخرج الاختيارية، ونأمل أن تصبح متطلب إلزامي في القريب العاجل ليستفيد منها جميع طلبة وطالبات الجامعات المصرية.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع تبنى منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية التي لديها تجمعات شبابية كبيرة تُمكّن المشروع من الوصول إليها، موجهة الشكر لكافة الشركاء من وزارات ؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، والكنائس المصرية الثلاث، ودار الإفتاء، والأزهر الشريف، بالإضافة إلى صندوق تحيا مصر ومؤسسة حياة كريمة فهم شركاء وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المبادرات والتدخلات التي تسعى إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري وبالفئات الأولى بالرعاية.



كما توجهت بالشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان وهو الشريك الأصيل لهذا المشروع منذ خطواته الأولى؛ حيث يُقدّم الدعم الفني والمالي، ويفتح آفاق جديدة لتطوير العمل والتدخلات، مثنية كذلك على دور منظمات المجتمع المدني الداعم الرئيسي للمشروعات التنموية على المستوى المحلي لما لها من مرونة في التحرك وقدرة على الوصول إلى الفئات المختلفة، مؤكدة أن قضية بناء الإنسان تتطلب تكثيف وتوحيد كافة الجهود، ونحن نعتز بكل شريك عمل معنا لتحقيق ما وصلنا إليه.

