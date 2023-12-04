صلاح عبد الله ينعي أشرف عبد الغفور برسالة مؤثرة لابنته

نعى الفنان صلاح عبد الله، الفنان أشرف عبد الغفور، الذي توفي أمس عن عمر ناهز الـ 81 عاما إثر حادث أليم.

ونشر صلاح عبد الله صورة للفنان الراحل مع ابنته ريهام عبد الغفور عبر صفحته على "فيس بوك"، وكتب قائلا: "أرجوكم، أرجوكم، أرجوكم، الفاتحة والدعاء لـ #أشرف_عبدالغفور، من كُتر حبي ليكم وفيكم اخترت الصورة دي.. ربنا يصبرك ويقدرك يا بنتي.. أبوكي يا ريهام كان فنان عظيم رائع وإنسان أروع.. أبوكي ياريهام كان واحد من أشرف وأنضف الناس اللي قابلتهم في حياتي.

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سيرته العطرة الجميلة هتفضل على كل لسان

أضاف: “لأ.. أبوكي يا ريهام ماكانش وأبدًا ما هيكون كان.. لأن سيرته العطرة الجميلة هتفضل على كل لسان.. والسيرة أطول من العمر يا حبيبتي، ألف رحمة ونور يا أستاذ الأساتذة.. يا أشرف يا عبد الغفور، الرحمن الرحيم، في الجنة ونعيمها بإذنه تعالى يا غالي”.

وتشيع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، عقب صلاة الظهر اليوم الإثنين، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

فيما لم تحدد أسرة الراحل موعد العزاء حتى الآن.

وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل مساء الأحد الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.

وأكد الدكتور أشرف زكي أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة أحد المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.