الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

فصل النور للمكفوفين بالداخلة يتأهل لتصفيات الجمهورية في الإذاعة المدرسية

المهندس سيد عبد
المهندس سيد عبد العزيز، فيتو

تأهل فصل النور للمكفوفين بإدارة الداخلة التعليمية، بمحافظة الوادي الجديد، لتصفيات الجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي 2023- 2024 م لمرحلة التربية الخاصة، والتي جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام الصحافة المدرسية.

ومن جانبه، بعث المهندس سيد عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، في بيان له، اليوم الإثنين، خالص التهنئة لطلاب المحافظة بفصل النور للمكفوفين بإدارة الداخلة التعليمية للتأهل لتصفيات الجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي الحالي لمرحلة التربية الخاصة والتي جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام الصحافة المدرسية.

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نماذج مشرفة

وأعرب مدير تعليم الوادي الجديد، عن بالغ تقديره لفريق العمل والمشرفين والطلاب للإصرار والعزيمة ومواجهة التحديات كأحد النماذج المشرفة التي يحتذى بها بقطاع تعليم المحافظة.

وأكد مدير التعليم دعمه  الكامل للفريق، متمنيا لهم التوفيق والسداد بتصفيات الجو والتمثيل المشرف للمحافظة.

وفى سياق متصل، أعلن المهندس سيد عبد العزيز فوز فصل النور الملحق بإدارة الخارجة التعليمية بالمركز الثاني على مستوى المديرية موجها لهم خالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

يذكر أن المهندس سيد عبد العزيز مدير عام التعليم بالوادى الجديد، أعلن الأسبوع الماضي نتائج مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسى 2023_2024م، وذلك بعد إنهاء أعمال التصفيات بجميع الإدارات التعليمية بالتنسيق مع توجيه عام الصحافة المدرسية، وأن النتائج جاءت فى المرحلة الابتدائية، وفاز بالمركز الأول مدرسة العوينة بالداخلة، وبالمركز الثانى مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى، وفاز بالمركز الثالث مدرسة عين عيش ببلاط، وبالمركز الرابع مدرسة المكس بباريس، وبالمركز الخامس مدرسة السلام الابتدائية القديمة بالخارجة.
أضاف، أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول مدرسة قسطل والعوينى ببلاط، وبالمركز الثانى مدرسة الصديق بالداخلة، وبالمركز الثالث مدرسة الشهداء بالداخلة، وبالمركز الرابع مدرسة باريس الإعدادية، وبالمركز الخامس مدرسة عائشة عبد الرحمن بالفرافرة، كما فاز بالمركز الأول فى مرحلة الثانوية العامة، مدرسة تنيدة الثانوية ببلاط، وبالمركز الثانى مدرسة الخارجة الثانوية للبنات، وبالمركز الثالث مدرسة موط الثانوية  للبنات، وبالمركز الرابع مدرسة الكفاح الثانوية بالفرافرة، وبالمركز الخامس مدرسة باريس الثانوية المشتركة.

وفاز بالمركز الأول، فى مرحلة التعليم الثانوى الفنى، مدرسة موط  الثانوية الفنية بالداخلة، وبالمركز الثانى مدرسة المروة التجارية  الثانوية بالخارجة، وبالمركز الثالث مدرسة بلاط  الثانوية  الزراعية، وبالمركز الرابع مدرسة باريس  الثانوية الزراعية، وبالمركز الخامس مدرسة الفرافرة  الثانوية الزراعية.

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