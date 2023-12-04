أمين العمال بـ«المحافظين»: طوفان الأقصى أسقط القناع عن وجه الاحتلال والقوى الأوروبية
عقدت أمانة العمال والفلاحين بـحزب المحافظين برئاسة شعبان خليفة ندوة بعنوان "عمال غزة من النكبة إلى الطوفان"، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب بجاردن سيتي.
وجاءت الندوة في إطار التضامن مع شعب وعمال فلسطين بمناسبة اليوم العالمي لنصرة القضية الفلسطينية، وبحضور عدد كبير من قادة العمال والشخصيات العامة.
وقال شعبان خليفة أمين العمال بـحزب المحافظين خلال كلمته أن طوفان الأقصى يوم 7 اكتوبر له بريق خاص، رغم وجود 20 ألف شهيد وحوالي 50 ألف جريح وهدم البنية التحتية وقصف المنازل، إلا إنه طوفان بالفعل أسقط القناع عن وجه دولة الاحتلال والقوى الأوروبية.
فلسطين أمن قومي لمصر
وأضاف خليفة أن الشعوب أدركت أهمية المقاومة وأنها حق مشروع، وما فعلته المقاومة في يوم 7 أكتوبر ملحمة مجيدة، لذا نحن مع الفلسطينيين قلبا وقالبا، وفلسطين أمن قومي لمصر ونحن دائما في مساعدة الشعوب العربية في كل ربوع المنطقة.
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