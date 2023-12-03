الكونفدرالية، نجح فريق فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو في الفوز علي الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف خلال لقائهما بالجولة الثانية بالبطولة الكونفدرالية.

ويستعد الفريق لمواجهته القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجولة الثالثة بالبطولة الكونفدرالية بالجزائر

موعد مباراة فيوتشر القادمة بعد الفوز بالكونفدرالية

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشر من ديسمبر ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.



الهلال الليبي وفيوتشر

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا مثيرا من فريق الهلال الليبي، بهدفين مقابل هدف من مباراة الفريقين بملعب ستاد شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحداث مباراة الهلال الليبي وفيوتشر



جاء هدف الهلال الليبي الأول في الدقيقة 3 عن طريق كرة عرضية يقابلها طه الشناوي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

وجاءت هجمة لفيوتشر بعد نقلات وسط الملعب، وتنتهي بكرة عرضية خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس.

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وتمركز دفاعي من فيوتشر بعد محاولة توغل ومرور من لاعب الهلال الليبي داخل منطقة الجزاء وتخرج الكرة ضربة مرمى ثم عرضية لفيوتشر من ركنية وارتقاء وإبعاد من دفاع الهلال الليبي.

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وسيطر لاعبو فيوتشر على الكرة بعد نقلات قصيرة خارج منطقة الجزاء، وتنتهي بتمريرة طولية ولم يقابلها أحد وتخرج ضربة مرمى.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وجاء هدف التعادل لفيوتشر بعد تمريرة طولية ويقابلها مروان محسن بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 65.

ثم هدف ضائع للهلال الليبي بعد كرة طولية ويقابلها أسامة الشريف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من جنش

وفي الدقيقة 69 طرد الحكم علي الفيل لاعب فيوتشر بعد الحصول على الانذار الثاني.

ومع الدقيقة 70 جماهير الهلال الليبي تشعل الشماريخ في المدرجات

وأحرز كاجالي درامية هدف الفوز لفيوتشر في الدقيقة 93 من المباراة

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلي 6 نقاط ورصيد الهلال اللي بدون نقاط

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي



حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير، عمر كمال، محمد صادق

هجوم: أحمد عاطف، مروان محسن

وجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، عبد الكبير الوادي، بيلو، هشام عادل، كجالي درامي، علي زعزع، أيمن الصفاقسي، محمد فاروق، عمر السعيد

طاقم تحكيم مباراة فيوتشر والهلال الليبي



وأدار المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، وعاونه يحيى نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

وراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

تصدر فريق فيوتشر ومعه اتحاد العاصمة قمة المجموع الأولي بالبطولة الكونفدرالية بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات.

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 6 نقاط

فيوتشر 6 نقاط

الهلال الليبي 0

سوبر سبورت 0

نتائج مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

الهلال الليبي وفوتشر(1\2)

سوبر سبورت واتحاد العاصمة (0\2)

نتائج مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الأولي بالكونفدرالية

فيوتشر وسوبر سبورت (1\0)

اتحاد العاصمة والهلال الليبي (2\0)

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية



وجاءت مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة الأولى - 26 نوفمبر

مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي ( 1\0)

الجولة الثانية- 3 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي(2\1)

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر

مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024

مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024

مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.