الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

الاستماع لشهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب ملقى بالشارع في المرج

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أمرت نيابة المرج بالاستماع لأقوال شهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب ملقى بأحد شوارع منطقة المرج، كما تواصل المباحث فحص علاقات المجني عليه، للوقوف على دوافع الجريمة.

إجراءات النيابة

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهم.

جثة شاب مصاب بطعن نافذ

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب بدائرة قسم شرطة المرج.

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وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقى في أحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب في العقد الثاني من العمر، مصاب بطعن نافذ في البطن.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جهود المباحث

كثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وفحصوا كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكبها.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

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