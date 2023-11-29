الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته بالأميرية

العثور على جثة شاب،فيتو
العثور على جثة شاب،فيتو

كشفت تحقيقات العثور على جثة شاب متوفى داخل شقته بالأميرية أن الواقعة ليست بها شبهة جنائية ونتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، أدت لهبوط الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وبسؤال أسرة الشاب، أكدوا أنه كان يعاني من إدمان المخدرات منذ فترة، وأنه كان قد خرج من السجن منذ شهور قليلة بعد إدانته في قضية تعاطي المخدرات. 

وبعرض الجثة على الطبيب الشرعي، أوضح أن سبب الوفاة هو تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت لهبوط الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب.

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تلقى قسم شرطة الأميرية إخطارًا من مسئول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة في ظروف غامضة دائرة قسم شرطة الأميرية.

وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة لشخص يدعى عبدالله.س يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية فضلًا عن عدم وجود آثار بعثرة في محتويات مسكنه لتستبعد الشرطة فرضية السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

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وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

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