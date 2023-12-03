الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

متحف آثار الإسماعيلية يستقبل رحلات المدارس (صور)

جانب من رحلات المدارس،
جانب من رحلات المدارس، فيتو

استقبل متحف آثار الإسماعيلية، عددا من رحلات طلاب مدارس المحافظة وذلك للتعرف على مقتنيات المتحف وأبرز القطع الأثرية المعروضة به، ومعرفة تاريخ نشأة المتحف.   

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مقتنيات متحف آثار الإسماعيلية 

وخلال الجولة الإرشادية استمع الطلاب، إلى شرح واف حول مقتنيات المتحف وتواريخ اكتشافها، وكذا التعرف على أبرز الاكتشافات الأثرية في منطقة القناة وسيناء ورصيد محافظة الإسماعيلية من الاكتشافات الأثرية.   

جانب من رحلات المدارس، فيتو

خطوات التحنيط 

كما تعرف الطلاب على خطوات التحنيط وذلك من خلال زيارتهم لقسم المومياوات ومشاهدتهم للغرفة الجنائزية وإحدى المومياوات المعروضة بها. 
 

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وعلى صعيد آخر كان قد نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف آثار الإسماعيلية، فاعلية احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك بمشاركة عدد من طلاب مدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية.   

جانب من رحلات المدارس، فيتو

"معا نزيل الحواجز" 

وحملت الفاعلية عنوان " معا نزيل الحواجز" وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من تقديم طلاب المدرسة إلى جانب زيارة المتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية المعروضة وتاريخ الآثار المصرية في الإسماعيلية ومنطقة القناة، واستعراض أبرز المناطق الأثرية في المنطقة.  

جانب من رحلات المدارس، فيتو

استقبال طلاب المدرسة الفكرية 

من جهة أخرى استقبل متحف آثار الإسماعيلية، زيارة لطلاب المدرسة الفكرية بالإسماعيلية للتعرف على تاريخ نشأة المتحف وأهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف. 

 

اليوم العالمي للعصا البيضاء 

ويذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للعصا في شهر أكتوبر من كل عام، ويهدف هذا الاحتفال  إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك. تهدف الاحتفالية إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، وتناقش العزل الاجتماعي الذي يتعرضون إليه.
 

بالإضافة إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك ونشر الوعي المجتمعي بأهمية العصا البيضاء وتوعية المبصرين على التعامل معهم بالشكل الصحيح وحث الجهات المعنية على القيام بدورها تجاه سير الكفيف وتحركه في الطريق العام. 
 

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