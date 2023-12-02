إحالة متهم بإشعال النيران في منزل أسرته بمنطقة عين شمس للجنايات

أحالت نيابة شرق القاهرة، متهما بإشعال النيران في منزل أسرته بمنطقة عين شمس، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات القتل العمد وإضرام النيران في شقة سكنية.

حيث أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، بسبب خلافات على الميراث.

بداية الواقعة

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوصول 3 أشخاص متوفين متأثرين بإصاباتهم و9 آخرين مصابين، وأن وراء الواقعة أحد أفراد الأسرة ويعمل سائقا.

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جثث 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثث 3 أشخاص، هم شقيقة المتهم وزوجها ونجلها، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين بحروق واختناق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى وجود خلافات بينه وبين أسرته خاصة شقيقته، بسبب مماطلتها له في تسديد ميراثه.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم أمام نيابة شرق القاهرة، بقيامه بإشعال النيران في المنزل بسبب الميراث، حيث قرر أمام النيابة «أنا ندمان على اللي عملته، ضيعت نفسي بسبب أخواتي البنات، وخصوصا اللي عايشة معانا في البيت، وصعبان عليا اللي أتصاب وراح بدون ذنب».

وتابع المتهم في اعترافاته «بس أنا عملت كده، عشان أهدى النار اللي كانت جوايا، لكن مش قصدي أموت حد ولا أولع في البيت، وكان كل همي أني انتقم لحقي وبس».

أمرت النيابة بحبس المتهم وتم التجديد له في الموعد المحدد الي أن تمت احالتها إلي محكمة الجنايات.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.