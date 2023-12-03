نجوم الفن ينعون الراحل أشرف عبد الغفور ويتمنون الشفاء لزوجته

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني وذلك بعد أن لقي الفنان أشرف عبد الغفور مصرعه فى حادث سير على طريق “مصر - إسكندرية” الصحراوى، في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ونعى عدد كبير من الفنانين الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، وقدموا التعازي للفنانة ريهام عبد الغفور في وفاة والدها وتمنياتهم بالشفاء لوالدتها.

بشرى

وعلقت بشرى عبر صفحتها على الفيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء للزميلة والصديقة الغالية ريهام عبد الغفور وسائر الأسرة الكريمة وتمنياتنا الخالصة بالشفاء للسيدة الوالدة وندعو الله أن يلطف بها".

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الفنان أمير كرارة

ونعى الفنان أمير كرارة قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور في ذمة الله".

الفنان يوسف الشريف

وعلق الفنان يوسف الشريف عبر صفحته على الفيس بوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون. البقاء والدوام لله الأستاذ أشرف عبد الغفور في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

سليمان عيد

ودعا الفنان سليمان عيد للفنان الراحل أشرف عبدالغفور قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير أشرف عبد الغفور اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

مي كساب

ونعت الفنانة مي كساب أشرف عبدالغفور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”: "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يصبر قلبك يا حبيبة قلبي، ونسألكم الفاتحة والدعاء الفنان الكبير الأستاذ أشرف عبد الغفور في ذمة الله".

وعلق الفنان عبدالله مشرف عبر صفحته على الفيس بوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر اهله يارب".

وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل مساء اليوم الأحد الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.

وأكد الدكتور أشرف زكي أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة أحد المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.