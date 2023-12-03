الدوري الألماني، دورتموند يتعادل 1/1 أمام ليفركوزن في البوندسليجا

الدوري الألماني، تعادل فريق بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة عشرة من البوندسليجا على ملعب باي آرينا.

أحداث المباراة

تقدم بوروسيا دورتموند عن طريق رايرسون في الدقيقة الخامسة.

وألغى حكم المباراة هدف لفريق باير ليفركوزن في الدقيقة 40 بعد العودة إلى الفار.

وعاد ليفركوزن في النتيجة في الدقيقة 79 عن طريق بونيفاس لتنتهي المباراة بالتعادل.

تشكيل ليفركوزن

حراسة المرمى: هراديكي

خط الدفاع: كوسونو، تاه، تابسوبا

خط الوسط: فريمبونج، شاكا، بالاسيوس، جريمالدو

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خط الهجوم: هوفمان، فيرتز، بونيفاس

تشكيل دورتموند

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: وولف، هوملز، شلوتربيك، رايرسون

خط الوسط: تشان، سابيتزر، براندت

خط الهجوم: رويس، جيتينز، فولكروج

نتائج الجولة الـ 12 للدوري الألماني

كولن 0-1 بايرن ميونخ

فيردر بريمن 0-3 باير ليفركوزن

فرايبورج 1-1 درامشتات

فولفسبورج 2-1 لايبزيج

يونين برلين 1-1 أوجسبورج

دورتموند 4-2 بوروسيا مونشنغلادباخ

آينتراخت فرانكفورت 1-2 شتوتجارت

هايدينهام 0-0 بوخوم

هوفنهايم 1-1 ماينز

ترتيب الدوري الألماني

1- باير ليفركوزن 34 نقاط

2- بايرن ميونيخ 32 نقاط

3- شتوتجارت 27 نقاط

4- بوروسيا دورتموند 24 نقاط

5- لايبزيج 23 نقاط

6- هوفنهايم 20 نقاط

7- آينتراخت فرانكفورت 18 نقاط

8- فولفسبورج 16 نقاط

9- فرايبورج 15 نقاط

10- أوجسبورج 14 نقاط

11- بوروسيا مونشنغلادباخ 13 نقاط

12- فيردر بريمن 11 نقاط

13- هايدنهايم 11 نقاط

14- بوخوم 10 نقاط

15- دارمشتات 9 نقاط

16- ماينز 05 8 نقاط

17- يونيون برلين 7 نقاط

18- كولن 6 نقاط



جدول ترتيب الدوري الألماني

يعد الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن هو المدرب الوحيد الذي لم يهزم على المستوى القاري والمحلي هذا الموسم بين أندية الدوريات الخمس الكبرى، وعلى مستوى الدوريات يتواجد رفقة فايولي مدرب نيس الفرنسي وتوخيل مدرب بايرن ميونخ في قائمة المدربين الذين لم يتلقوا أي خسارة في الدوريات المحلية.

وجاءت أرقام تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن:

‏تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن هذا الموسم



خاض 17 مباراة

فاز في 16 مباراة

تعادل وحيد

لم يتلق أي هزيمة

تم تسجيل 58 هدفا

استقبل 14 هدفا

8 شباك نظيفة

ألونسو يقود قطار ليفركوزن لرقم تاريخي



وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، إلى استمرار سلسلة اللاهزيمة لليفركوزن بكافة البطولات هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

ولم يتعطل قطار ليفركوزن المنطلق منذ بداية الموسم، سوى مرة وحيدة بالتعادل مع بايرن ميونخ، فيما حقق الفوز في بقية المباريات حتى الآن.