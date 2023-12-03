نقيب الصحفيين يعلن آخر تطورات أزمة جريدة الوفد

قال الكاتب الصحفي خالد البلشى نقيب الصحفيين إنه استلم خطابًا موقّعًا رسميًا من الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد، يقضى ببدء صرف مبلغ 800 جنيه زيادة دورية على رواتب جميع العاملين بداية من راتب شهر ديسمبر الجارى.

جدولة صرف مستحقات صحفيي الوفد

وجرى الاتفاق على جدولة صرف 900 جنيه خلال 6 أشهر حتى شهر يونيو 2024.

وأبدى البلشى استعداده الدائم للحضور فى أى وقت تحدده اللجنة النقابية حال الإخلال بأى اتفاق تم بين جميع الأطراف.

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وكانت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد قد عقدت اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر اجتماعها الاستثنائى الرابع، بحضور خالد البلشى نقيب الصحفيين، والدكتور وجدى زين الدين رئيس التحرير، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية، وعددٍ من أعضائها، وعدد كبير من الجمعية العمومية.

وأكد زين الدين أن الإدارة حريصة على زيادة الأجور أعلى من الحد الأدنى، الذى أقرته الدولة، مطالبًا بأهمية بدء تطبيق خطة التطوير الخاصة بالبوابة الإلكترونية، وضرورة وحدة وتكاتف العاملين بالمؤسسة للنهوض بها فى أقرب وقت ممكن.

يذكر أن نقابة الصحفيين شكلت لجنة لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ومواقف الإعلام الغربي.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين إن النقابة ستصدر كل التفاصيل عن حجم الجريمة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني والعدوان الذي يستهدف البشر والحجر.

وأضاف خلال اجتماع طارئ لاتحاد الصحفيين العرب، اليوم الأحد: خاطبنا كل المؤسسات الدولية للتحرك واتخاذ مواقف ضد استهداف الصحفيين الفلسطينيين ولدينا جهد يمكن أن يستمر والتنسيق مع اتحاد الصحفيين العرب لأنه سيعطي زخما أكبر في مساندة القضية الفلسطينية.

التنسيق مع مؤسسات الدولة



وتابع: لدينا تنسيق مع مؤسسات الدولة ودعونا لوقفة احتجاجية كبيرة واتخذنا قرارا بأن لدينا معدات تتعلق بالأمن والسلامة الخاصة بالصحفيين وقررنا التبرع بها للفلسطينيين.

قافلة إلى غزة



واستطرد نقيب الصحفيين: وننظم قافلة لإرسالها إلى غزة وفتح حسابات بنكية مشتركة مع النقابات المهنية، وجاءتنا تبرعات كثيرة والنقابة قررت دعم ذلك بمبلغ كبير وهناك يوم مشترك للتبرع بالدم للفلسطينيين وتعاون مع نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعة أخرى من الإجراءات على مستوى الرصد الإعلامي، كما خرج وفد صحفي إلى رفح لإعلان التضامن مع القضية، وأتمنى أن يرافقها وفد يمثل النقابات المهنية المختلفة.