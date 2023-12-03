نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي، عددًا من البرامج التدريبية في مجالات (الصحة النفسية، الإدمان، استهلاك التبغ، التغذية الصحية، الإسعافات الأولية، الصحة الإنجابية، العنف، التغير المناخي)، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمصر، والمعهد القومي للتغذية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وهيئة الإسعاف.

تشهد الدورة الأولى مشاركة 35 فردا من محافظة أسوان، وتستمر لمدة ٥ أيام ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، وتبدأ جميع المحاضرات في العاشرة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا.

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الشباب والرياضة تنظم برامج تدريبية في الصحة النفسية والإدمان والتغذية، فيتو

يأتي هذا البرنامج ضمن التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الصحة العالمية بهدف حماية وتحسين صحة ورفاهية وتنمية الشباب المصري من خلال جهود التعاون متعدد القطاعات لتحقيق نوعية حياة أفضل بحلول عام 2030.

الشباب والرياضة تنظم برامج تدريبية في الصحة النفسية والإدمان والتغذية، فيتو

وتهدف تلك الدورات إلى تعزيز الصحة النفسية والبدنية وتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات، بحضور الدكتور ناصر سليم وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسوان، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خيرى أحمد حسين عميد كلية التربية، الدكتور هشام جمال مستشار رئيس جامعة أسوان للتخطيط، الدكتور مصطفى جمعة وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب.

الشباب والرياضة تنظم برامج تدريبية في الصحة النفسية والإدمان والتغذية، فيتو

أشرف صبحي يدعو مجلس وزراء الرياضة العرب لتبني مبادرة رواد المناخ الشباب

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمنسقي مؤتمرات المناخ المحلية المعتمدة من الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية المناخ COP28 المنعقد بدبي 2023.

شارك باللقاء الذي انعقد في جناح رواد الشباب في العمل المناخي ممثلي دول (الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سوريا، اليمن، الإمارات)، وفريق عمل رائد المناخ بالقمة (راجي سارو، زان نورثكوت) ونقطة الاتصال العالمية لدائرة الشباب بالاتفاقية زيهان زوان، وأدار الجلسة الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث COP27 للشباب، وقام محمد عجيز منسق مؤتمر الشباب الإقليمي للمناخ بعرض مخرجات المؤتمرات المحلية.

أشرف صبحي يدعو مجلس وزراء الرياضة العرب لتبني مبادرة رواد المناخ الشباب، فيتو

وخلال الجلسة، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مخرجات كافة المؤتمرات المحلية، مستمعًا إلى طموحات وآمال الشباب العربي النشط والفاعل في العمل المناخي وقال: " فخور خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 بأن لدينا هذا المستوى من تمكين الشباب والمساحة التي منحناها في الأجندة الأكثر مشاركة والصديقة للشباب والأقوى لـ COY17 والتي يقودها الشباب تمامًا مع دعم لا نهاية له من جانبنا أيضًا، حيث كنت أقيم في نفس الفندق مع الشباب في COY17، مما يزيد من الطموح للمزيد في المستقبل، كما شهد المؤتمر أول جناح للشباب والأطفال مع موقع يسهل الوصول إليه، بالإضافة إلى أول مبعوث للشباب بالمؤتمر".

وأَضاف صبحي: "سوف ندعو مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى تبني مبادرة عربية لتحتضن رواد المناخ الشباب، ودعم أعمالهم علي كافة المستويات، كذلك تقديم الرعاية الي المؤتمرات المناخية للشباب، وكذلك تأسيس لجنة للشباب والمناخ علي غرار التجربة المصرية لتأسيس اللجنة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4Climate، والتي تُعد من أبرز مخرجاتها وجود 9 مفاوضين من الشباب كأعضاء بالوفد المصري الرسمي بالمؤتمر".

يذكر أن هذه المرة الأولي التي يشارك فيها مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي علي الأطلاق تقوده وزارة الخارجية المصرية، ويضم وفد المفاوضين الشباب المصري برئاسة مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الثقافية والمجتمعية وعضوية كل من، عزة هاشم، حسام امام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، الاء احمد، لوجين احمد، سلمي شريف.