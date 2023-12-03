"الصحفيين" تكشف آخر موعد لسداد أرض المقابر في 6 أكتوبر الجديدة

طالبت اللجنة الاقتصادية في نقابة الصحفيين أعضاء النقابة الحاجزين لقطع أراضى المقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالتوجه لسداد ثمن القطعة كاملًا (90 ألف جنيه) للقطعة مساحة (30) مترًا، و(120 ألف جنيه) للقطعة مساحة (40) مترًا.

يأتي ذلك بموجب إذن دفع من مجمع الخدمات الصحفية بالطابق الأول فى النقابة، والتوجه إلى بنك المصرف المتحد للسداد، وتسليم إيصال السداد فى مجمع الخدمات بالنقابة فى موعد أقصاه الأربعاء (6/12/2023م).

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يُذكر أن المقابر بنظام اللحد، والمنطقة ستشمل مسجدًا واستراحة.

نقابة الصحفيين تساند فلسطين

كان مجلس النقابة أدان خلال اجتماعه أمس السبت 2 ديسمبر استمرار جرائم جيش الاحتلال وآلة حربه الوحشية ضد الصحفيين الفلسطينيين وأسرهم.

وتابع: آخر الانتهاكات استشهاد 3 زملاء هم الصحفي وأستاذ الإعلام في جامعات غزة والأقصى الدكتور أدهم حسونة في قصف صهيوني وحشي ارتقى خلاله مع عدد من أفراد عائلته، وكذلك المصور الصحفي منتصر الصواف والذي كان قد أصيب بجروح خطيرة قبل نحو أسبوعين في قصف استهدف منزل عائلته استشهد خلاله والده الصحفي الكبير مصطفى الصوّاف ووالدته وعدد من أفراد عائلته، والزميل الصحفي عبدالله درويش مصوّر فضائية الأقصى.

نقابة الصحفيين تتضامن مع قرارات الاتحاد الدولي للصحفيين

وأضافت النقابة: استمرارا للاستهداف المجرم لجيــش الاحتلال للصحفيين تم اعتقال المصور الصحفي علاء السرّاج من شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، وهو إبن عم الشهيد الصحفي رشدي السرّاج الذي ارتقى في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي.

وأعلنت نقابة الصحفيين كامل تضامنها مع قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين برفع شكوى جديدة ضد جرائم الكيان الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين، خاصة بعد استشهاد ما يزيد عن ٧٠ صحفية وصحفي منذ بداية الهجوم الوحشي البربري على قطاع غزة.

نقابة الصحفيين تشيد بالزملاء في فلسطين

وأشادت نقابة الصحفيين ببطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

وكرر مجلس النقابة توجيه التحية لصمود الشعب الفلسطينى البطل ولمقاومته الباسلة، في ظل صمت عالمي غير مسبوق أمام قتل المدنيين والأطفال والنساء.