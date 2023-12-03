الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

تفاصيل مناظرة النيابة لميكانيكي قتل على يد سمكري في الوايلي

محرر فيتو يحاور اسرة
محرر فيتو يحاور اسرة المجني عليه،فيتو

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقتل شاب على يد مُسن، بسبب خلافات الجيرة.

وانتهت النيابة من إجراء مناظرة جثمان القتيل، حيث تبين أنها لشاب في العقد الثانى من العمر، مصاب بجروح طعنية بأماكن متفرقة من الجسد، أدت إلى تهتكات في الأعضاء الداخلية ونزيف حاد تسبب في الوفاة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي، بمعرفة الطب الشرعى، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان. 

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التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل شاب عشريني على يد سمكري

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة تفاصيل مقتل شاب يبلغ من العمر 20 سنة، على يد مسن بمنطقة «الوايلي».

 

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه يعمل في ورشة ميكانيكا يمتلكها أبوه وجده، وأثناء عمله ذهب إلى «السوبر ماركت» لشراء بعض المستلزمات، إلى أن مرّ على المتهم الذي اعترض طريقه ومنعه من المرور.

محرر فيتو يحاور اسرة المجني عليه 

وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهم تشاجر مع المجني عليه وطعنه عدة طعنات وسقط المجني عليه على الأرض وكان على قيد الحياة، ثم نهض مرة أخرى؛ فعاود المتهم طعنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وكان قسم شرطة الوايلي قد تلقى بلاغًا من أهالي المنطقة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب عمره 20 سنة مُصاب بعدة طعنات.


وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

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النيابة العامة قسم شرطة الوايلي منطقة العباسية منطقة الوايلى نيابة حوادث غرب القاهرة

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