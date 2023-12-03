آخرهم أشرف عبد الغفور وطارق عبدالعزيز، حكايات النجوم فى آخر لحظات حياتهم

تعددت الأسباب التي حدثت لنجوم اعتدنا مشاهدتهم على الشاشة فمنهم من مات فجأة ومنهم من كتب وصيته قبل موته ومنهم من مات أثناء بروفات العمل ونستعرض بعضهم في التقرير التالي:

محمود المليجي

وبداية بشرير السينما المصرية الفنان محمود المليجى الذي رحل أثناء تصويره أحد المشاهد والصدفة تجعله يجسد مشهد الموت للشخصية التي يؤديها فيموت في التصوير وذلك في فيلم أيوب من إخراج هاني لاشين.

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هيثم أحمد زكي

وقد سيطرت حالة حزن وصدمة كبيرة على الوسط الفني والجمهور، بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، فجر يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، ما جعله حديث السوشيال ميديا، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الصدمة في وفاة هيثم أحمد زكي، هي موته فجأة دون تدهور حالته الصحية ومكوثه بالمستشفى لفترة، حيث توفى في شقته بمدينة 6 أكتوبر في ساعة متأخرة.

محمد فوزي

وقبل رحيله، شعر المطرب والملحن محمد فوزي بقرب أجله فكتب رسالة غريبة يودع فيها أهله وجمهوره بل وطلب دفنه في يوم الجمعة.

وقال فوزى فى رسالته الأخيرة: منذ أكثر من سنة تقريبًا وأنا أشكو من ألم حاد فى جسمى لا أعرف سببه، بعض الأطباء يقولون إنه روماتيزم والبعض الآخر يقول إنه نتيجة عملية الحالب التى أجريت لى، كل هذا يحدث والألم يزداد شيئًا فشيئًا، وبدأ النوم يطير من عينى واحتار الأطباء فى تشخيص هذا المرض"

وتابع:" وأنا أحاول إخفاء آلامى عن الأصدقاء إلى أن استبد بى المرض ولم أستطع القيام من الفراش، وبدأ وزنى ينقص، وفقدت نحو 12 كيلوجرامًا، وانسدت نفسى عن الأكل، حتى الحقن المسكنة التى كنت أُحْقَن بها لتخفيف الألم بدأ جسمى يأخذ عليها وأصبحت لا تؤثر فى، وبدأ الأهل والأصدقاء يشعرون بآلامى وضعفى، وأنا حاسس أنى أذوب كالشمعة».

الضيف أحمد

يعد الضيف أحمد أحد ثلاثة كونوا فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وكان مع سمير غانم وجورج سيدهم في الأردن لمشاهدة العرض الأول لفيلم "المجانين الثلاثة"، ويُقال إنهم شاركوا هناك في حفل زفاف شقيقة الملك حسين، في نفس الوقت، وعادوا إلى المسرح لعمل بروفات حول مسرحية "الرجل اللي جوز مراته"، وهي المسرحية التي يخرجها الضيف أحمد.

وكان من ضمن المسرحية مشهد يقوم الحانوتي بوضع الضيف أحمد في تابوت لأخذ مبلغ التأمين على حياته، مات الضيف أحمد أثناء عمل بروفات المشهد وكأنه أدى مشهد وفاته على المسرح.

عمرو سمير

كانت وفاته صدمة للوسط الفني في عمر الـ 33 وكان بصحة جيدة، ولكن شاء القدر أن يتوفى نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وكانت إنطلاقة عمرو من منصة المذيع ومن ثم انطلق إلى عالم التمثيل ليكون فيلم "عودة الندلة" من ابرز الأفلام التي قدمها عمرو في رحلته القصيرة جدًا

وفاة طارق عبد العزيز

توفي الفنان طارق عبدالعزيز مؤخرا، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير بعض مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين" وتم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي، بعد سقوطه في لوكيشن التصوير ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وآخر الفنانين الراحلين كان الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، وكان بصحبته زوجته.