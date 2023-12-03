دورات تدريبية على وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية لغير القادرين بالبحيرة

استقبل الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتورة هاجر نبيل مشرف مركزي الوزارة، بخصوص متابعة أعمال وحدة البرامج الصحية للجان الاجتماعية لغير القادرين

ودار الحديث حول برامج الخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، واهتمام الدولة بذلك وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة لخدمة غير القادرين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بغير القادرين وتوفير كافة سبل الحماية لهم، وبتطوير المنظومة الصحية وتدريب كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصرى.

Advertisements

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر السيسى/ مدير ادارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة صفاء بعيص/ مسئول وحدة البرامج الصحية للحماية الإجتماعية لغير القادرين، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالوحدة ومنسقى الوحدة بجميع الإدارات الصحية.



وأقيمت الدورة الأولى بقاعة التدريب بالمديرية بحضور ٢٠ متدربا من جميع الإدارات الصحية التابعة، على أن تستأنف باقى الدورات تباعًا خلال أيام ٤و٥ ديسمبر، وأيام ١٠و١١و١٢ ديسمبر بإجمالى ٥٥٠ متدربا على مستوى جميع وحدات ومراكز الرعاية الأساسية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ