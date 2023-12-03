الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

دورات تدريبية على وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية لغير القادرين بالبحيرة

تدريب بصحة البحيرة
تدريب بصحة البحيرة

استقبل الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتورة هاجر نبيل مشرف مركزي الوزارة، بخصوص متابعة أعمال وحدة البرامج الصحية للجان الاجتماعية لغير القادرين

ودار الحديث حول برامج الخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، واهتمام الدولة بذلك وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة لخدمة غير القادرين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بغير القادرين وتوفير كافة سبل الحماية لهم، وبتطوير المنظومة الصحية وتدريب كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها،  للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصرى. 

Advertisements

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر السيسى/ مدير ادارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة صفاء بعيص/  مسئول وحدة البرامج الصحية للحماية الإجتماعية لغير القادرين، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج تدريبي  لرفع كفاءة  العاملين بالوحدة ومنسقى الوحدة بجميع الإدارات الصحية. 
 

وأقيمت الدورة الأولى بقاعة التدريب بالمديرية بحضور  ٢٠ متدربا من جميع الإدارات الصحية التابعة، على أن تستأنف باقى الدورات تباعًا خلال أيام ٤و٥ ديسمبر، وأيام ١٠و١١و١٢ ديسمبر بإجمالى  ٥٥٠ متدربا على مستوى جميع وحدات ومراكز الرعاية الأساسية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تدريب صحة البحيرة دمنهور مديرية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول

القبض علي كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة مع المذيعة إنجي حمادة

بيان عاجل من البنتاجون بشأن الهجوم علي مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

تأييد حبس المنتج إيهاب طلعت 3 سنوات في دعوى الفنان مجدي كامل

المواقع الإسرائيلية كلمة السر، لماذا قررت الدنمارك إعلان تعبئة الجيش ؟

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

قائمة الإصابات في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

كتائب القسام تعلن عن عملية نوعية ضد جيش الاحتلال

Advertisements

منوعات

المزيد

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في السوق المحلي

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

المزيد

انفوجراف

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

في اليوم العالمي لذوي الهمم، تعرف على مظاهر اهتمام الشرع بحقوقهم

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية