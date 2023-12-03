الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

4 آلاف جنيه، الزمالك يكافئ فريق 2003 بعد الفوز على الأهلي

زمالك 2003، فيتو
زمالك 2003، فيتو

قرر مجلس إدارة الزمالك صرف مكافأة لفريق 2003، بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب القلعة البيضاء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب. 

وعلمت فيتو أن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب قرر صرف 4 آلاف جنيه لكل لاعب بعد تحقيق الفوز علي شباب الأهلي.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك 

سجل علي ياسر هدف التقدم لفريق الزمالك في الدقيقة الثالثة، قبل أن يحرز عبد الله محمد الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة الحادية عشر، وسجل إبراهيم عبد الحكيم هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء وتصدى معاذ علاء حارس الزمالك لركلة جزاء في الشوط الأول.

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بهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى 31 نقطة يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من معاذ علاء وأيمن الجزار وأحمد رفاعي ومحمود دسوقي ومحي جمعة والسيد الغديري ومصطفى بسيوني وعبد الله محمد ومحمد صلاح زكي وعبد الرحمن حمادة الفيومي وعلي ياسر، ودفع الجهاز الفني بكل من مازن عادل وكريم عبدون وعلي أحمد حسام  وأحمد حسام بيسو بدلا من عبد الله محمد وعبد الرحمن الفيومي وعلي ياسر والسيد الغديري.

ويقود فريق 2003 كل من،  إبراهيم صلاح مديرًا فنيًا، وأحمد زكريا ومعتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، ورضا عبد الواحد إداريًا للفريق، ومحمود سعيد أخصائيًا للتأهيل والإصابات، رفعت حمدي مسؤولًا للمهمات.

وشهدت المباراة حضور كل من،  الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وحسين السيد ومحمد طارق ورامي نصوحي أعضاء المجلس لمؤازرة الفريق.

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