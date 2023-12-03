ميدو وعبد الملك ودويدار يدعمان الزمالك أمام الأهلي في قمة دوري الجمهورية 2003 (صور)

حرص أحمد حسام ميدو وأحمد دويدار وأحمد عيد عبدالملك نجوم الزمالك السابقين، على دعم فريق 2003 في مباراتهم أمام الأهلي والتي تجمعهما على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

أيمن عبد العزيز

كما تواجد أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالمنتخب الوطني الأول في مباراة الزمالك والأهلي مواليد 2003 والتي تجمعهما على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

وكان إبراهيم صلاح المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2003 عن تشكيل فريقه، لمواجهة الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

ويضم التشكيل كل من:

Advertisements

حراسة المرمى: معاذ علاء.

خط الدفاع: أيمن الجزار - أحمد رفاعي - محمود دسوقي - محي جمعة.

خط الوسط: السيد الغديري - مصطفى بسيوني - عبد الله محمد - محمد صلاح زكي - عبد الرحمن حمادة الفيومي.

خط الهجوم: علي ياسر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود أشرف وحازم أسامة وكريم عبدون وأحمد حسام الدين " بيسو " والسيد شريف وعلي أحمد حسام " ميدو " وخالد إسماعيل يوسف ومازن عادل وأنس وائل.

الأهلى 2003 يواجه الزمالك

يدخل أهلي ٢٠٠٣ مباراته أمام الزمالك وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة السابقة على حساب فريق بيراميدز بخماسية نظيفة، ويأمل في تحقيق فوز جديد اليوم لكي يعزز صدارته للترتيب.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٣ المباراة في رصيده ٢٨ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر ٣ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وتعادل مع القناة ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٤ - ٥، وفاز على بيراميدز ٥ - صفر، مسجلًا ٢٨ هدفًا، مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.