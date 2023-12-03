الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

سكرتير عام محافظة أسوان تتفقد تجهيز 12 لجنة انتخابات رئاسية (صور)

لجنة لتفقد لجان الانتخابات
لجنة لتفقد لجان الانتخابات بأسوان

واصلت لجنة الميدانية المرور على اللجان الانتخابية فى محافظة أسوان برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وبمشاركة مديرى المديريات والإدارات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية للتأكد من جاهزيتها للإنتخابات الرئاسية 2024 

 

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى بـ 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية، منهم 12 لجنة تم تخصيصها للوافدين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية.

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وشملت الجولة التفقدية للجنة المرور الميدانى على 14 لجنة فرعية داخل عدد 7 مدارس تعليمية، بالإضافة إلى لجنة عامة للفرز بإستاد أسوان.

وحرصت المهندسة فاطمة إبراهيم على تفقد غرف الإدلاء بالأصوات، وتوافر الإحتياجات من الأثاثات والتجهيزات الفنية، بجانب تفقد الإستراحات ودورات المياه العمومية.

وشددت على مسئولى الجهات المعنية بتكثيف المتابعة الميدانية على مدار اليوم للتأكيد على تنفيذ التجهيزات والاستعدادات المطلوبة بجميع مقرات اللجان الإنتخابية مع سرعة إعداد تقارير تفصيلية مصورة عن الملاحظات المرصودة لسرعة تلافيها، بالإضافة إلى حصر أهم الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لسرعة توفيرها وتلبيتها بالشكل المطلوب.

وكلفت السكرتير العام مسئولى التربية والتعليم بسرعة مراجعة وتنفيذ أعمال الصيانة مع توفير أدوات النظافة والتطهير اللازمة بمختلف دورات المياه، علاوة على رفع كفاءة الأبواب والنوافذ مع الاهتمام بتركيب البانرات واللافتات التوضيحية واللوحات الجمالية لتحقيق المظهر المشرف واللائق للعرس الانتخابى الكبير.

كما وجهت مسئولى الوحدة المحلية بسرعة رفع تراكمات القمامة والأتربة والاهتمام بتنسيق وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء، مع تركيب أعمال الإنترلوك وتسوية مستوى أرضية المداخل وتنفيذ أعمال الدهانات للأسوار بالمدارس والمواقع الخدمية التى تتواجد فيها اللجان الإنتخابية وذلك للحفاظ على الوجه الحضاري أمام الناخبين ولسهولة وتيسير حركة الدخول والخروج.

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