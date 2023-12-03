كتائب القسام تقضي على 8 جنود للاحتلال في تفجير حقل ألغام

أخبار غزة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، أن عناصر المقاومة تمكنوا من تفجير حقل ألغام في قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 8 جنود.

وأضافت كتائب القسام: "وبعد تفجير حقل الألغام في القوات المتوغلة، تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة صفر شمال شرق مدينة خانيونس".

مقتل ضابط وجندي فى صفوف جيش الاحتلال

من جانب آخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي في صفوفه، خلال معارك في شمال ووسط قطاع غزة.

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وسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر اسمي القتيلين وهما:

-الرقيب إسشالو سما، 20 عاما من بيتح تكفا، مقاتل في الكتيبة 932 من لواء ناحال، توفي متأثرا بجروحه الليلة الماضية بعد إصابته في معركة يوم 14 نوفمبر شمال قطاع غزة.

-المقدم احتياط أور براندز 25 عاما من شوهام، مقاتل في الكتيبة 82 من اللواء السابع، "تشكيل اقتحام من الجولان"، قتل الليلة الماضية في معركة وسط قطاع غزة.

ووصل عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى نحو 400.وكثف جيش الاحتلال غاراته واستهدافاته في وسط وجنوب قطاع غزة، مع استمرار المعارك في الشمال.

عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، أمس السبت، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حي الشجاعية، راح ضحيتها 500 شخص ما بين شهيد وجريح.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 15207 شهداء وإصابة 40652 في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيانها: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت عشرات المجازر خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 193 شهيدًا و652 جريحًا.

من جهته، كشف صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لا توجد مفاوضات حاليًّا بشأن التهدئة، ولن يكون هناك أي تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال العاروري في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة القطرية إن "الاحتلال يصر أن هناك ما زال نساء وأطفال وقلنا إننا سلمنا ما لدينا من النساء والأطفال".