الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

الشباب والرياضة تعلن ختام بطولة سوبر دوم للرياضات الإلكترونية

الشباب والرياضة تعلن
الشباب والرياضة تعلن عن ختام بطولة سوبر دوم، فيتو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ختام بطولة “سوبر دوم” SUPER DOME للرياضات الإلكترونية، والتي أقيمت باستاد القاهرة بمشاركة أقوى الفرق الأوروبية والعربية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شهدت البطولة مشاركة 4 فرق وهي (الفريق المصري أنوبيس جيمنج، والفريق الإماراتي جيكاي ايسبورتس، والفريق السعودي تويستد مايندز، والفريق التركي FUT)، بمجموع جوائز 30 ألف دولار وبمشاركة 3 آلاف مشجع.

الشباب والرياضة تعلن عن ختام بطولة سوبر دوم للرياضات الإلكترونية، فيتو 

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" إن البطولة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للاهتمام بالرياضة الإلكترونية وتطويرها في مصر، مشيرًا إلى أن البطولة حظيت بمشاركة واسعه، مشيرًا إلى أن البطولة تهدف إلى الترويج للرياضة الإلكترونية في مصر والمنطقة، وتحفيز الشباب على ممارسة هذه الرياضة".

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الشباب والرياضة تعلن عن ختام بطولة سوبر دوم للرياضات الإلكترونية، فيتو 

حضر ختام البطولة ممثلي وزارة الشباب والرياضة الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، مصطفي مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، محمود عبد  العزيز مدير عام الاتحادات واللجان النوعية، شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.

وتعد هذه النسخة هي الثانية من حدث سوبردوم بعد نجاح النسخة الأولى في أكتوبر 2022 للعبة فالورانت، إلا أنها في النسخة الحالية شهدت منافسة في لعبة مختلفة وهي “ليج أوف ليجندز”.

يعتبر هذا الحدث السنوي فريدًا من نوعه لأنه يضم جميع المهتمين بالرياضة الإلكترونية في استاد القاهرة برعاية وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.

 

أشرف صبحي يهنئ الحمامي بلقب هونج كونج للإسكواش 

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبة منتخب مصر للإسكواش هانيا الحمامي، وذلك بعد بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش للمرة الثانية علي التوالي.

وحققت بطلة مصر هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميًا لقب البطولة بعد انسحاب منافستها الأمريكية أماندا صبحى في الشوط الأول من المباراة النهائية نتيجة الإصابة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الاسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.

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الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بطولة سوبر دوم استاد القاهرة

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