الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال مشروع إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال مشروع إنشاء السوق الدائم،فيتو

 

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، أعمال مشروع إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب، بإجمالي تكلفة تُقدر بنحو ١٨ مليون جنيه، والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار جولات المحافظ المستمرة لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية.

وخلال الجولة، أكد اللواء محمد الشريف إنه وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم إنشاء السوق الحضاري المتكامل ليخدم جميع أهالينا بقُرى برج العرب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية متكاملة، بالإضافة إلى توفير أماكن للباعة الجائلين لخدمة مواطني الإسكندرية.

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وأضاف المحافظ أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ٧٠ % حتى الآن مشيرًا إلى أن السوق يقام على مساحة ٢٥٠٠ متر ويضم ٣٠ محل و١٦ باكية بالإضافة إلى مسجد ومبني إداري، و٢ ثلاجات تبريد، ويأتي ذلك استكمالًا للأسواق الحضارية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية لخدمة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد بيومي العربي رئيس شركة النصر للخدمات والصيانة، واللواء هشام سعد رئيس قطاع الإسكندرية، واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، والمهندسة نيفين النحاس مدير مكتب المحافظ للشئون الفنية والهندسية، والمهندس د. سعيد الشيخ استشاري المشروع.

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استاد برج العرب

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