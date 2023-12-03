علاء مبارك يحذر الاحتلال من المقاومة الفلسطينية: إسرائيل ستواجه أجيالًا أشد عنفًا

القضية الفلسطينية، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة صادمة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، مؤكدًا أنهم كشفوا عن عجزهم عن حماية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن هناك جهات مسيسة تخدم مصالح الدول الكبرى.

علاء مبارك يوجه رسالة صادمة للأمم المتحدة

وعن القضية الفلسطينية، حذر علاء مبارك الاحتلال الإسرائيلي بسبب ارتكابه للمجازر والقتل خارج نطاق القانون ضد الفلسطينيين، واصفًا ذلك بالخطأ الكبير، ومؤكدًا أن الاحتلال لن يقضي على المقاومة ولن يوفر الأمان لمواطنيه، وسيواجه في المستقبل نتيجة جرائمه "أجيال جديدة من المقاومة"

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قرارات الأمم المتحدة عن قضية فلسطين، فيتو

وقال علاء مبارك في رسالته الصادمة، التي وجهها لمجلس الأمن والأمم المتحدة: "مجلس الأمن (مجلس الفيتو) والأمم المتحدة والمجلس القومى لحقوق الإنسان كشفوا عن عجزهم على مدار السنوات لحماية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وأصبحت جهات مسيسة تخدم مصالح الدول الكبرى"

وتابع علاء مبارك في رسالته للأمم المتحدة فقال: “فماذا ننتظر من أمم متحدة هى نفسها صاحبة القرار ١٨١ لسنة ١٩٤٧ بتقسيم فلسطين الي دولتين عربية ويهودية”.

علاء مبارك يحذر الاحتلال الإسرائيلي

وحذر علاء مبارك الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "تخطئ إسرائيل خطأ كبيرًا إذ تعتقد أن بالمجازر والقتل خارج نطاق القانون ستقضى على المقاومة وتحمى مواطنيها وتوفر لهم الأمن والأمان بل على العكس ستواجه في المستقبل نتيجة جرائمها أجيال جديدة من المقاومة اشد عنفًا وشراسة…."

وقال علاء مبارك "الأمل والملاذ الأخير هو التحرك واتخاذ الإجراءات لرفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية على أن تمارس المحكمة الجنائية اختصاصها بحيادية واستقلالية لمحاسبة قادة الكيان المحتل على ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وقتل الأطفال داخل قطاع غزة."

مجلس الأمن (مجلس الفيتو) والأمم المتحدة والمجلس القومى لحقوق الانسان كشفوا عن عجزهم على مدار السنوات لحماية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني واصبحت جهات مسيسة تخدم مصالح الدول الكبرى، فماذا ننتظر من أمم متحدة هى نفسها صاحبة القرار ١٨١ لسنة ١٩٤٧ بتقسيم فلسطين الي دولتين… https://t.co/2YPNDhACks — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) December 3, 2023

رسالة موجعة للأمم المتحدة بشأن أطفال غزة



وكان علاء مبارك قد وجه رسالة موجعة، سابقة، للأمم المتحدة، بسبب أطفال غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية، في الوقت الذي يحتفل فيه أطفال العالم بعيد الطفولة.

وقال علاء مبارك: "اليوم العالمي للطفل! اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة ١٩٥٤ يوم ٢٠ نوفمبر ليكون يوم الطفل العالمي، احتفل العالم بهذا اليوم وأطفال غزة يتعرضون للإبادة الجماعية واصبحت غزة "مقبرة للأطفال" حيث تم قتل ألاف الأطفال بوحشية وبمعدلات غير مسبوقة لم يشهدها العالم من قبل!".

الأمين العام للأمم المتحدة جوتيرسش، فيتو



وتابع علاء مبارك رسالته فقال: "شيء مؤسف ومخزي أن نرى فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تنفيذ القرارات التى تخص القضية الفلسطينية، فعلى مدار سنوات اتخذ مجلس الأمن قرارات عديدة ضد الكيان المحتل لم تنفذ لاستخدام أمريكا حق الفيتو لصالح إسرائيل".

ضعف الأمم المتحدة أمام فيتو الدول الكبرى

وعبر علاء مبارك عن مدي ضعف الأمم المتحدة أمام فيتو الدول الكبرى فقال: "هذا الانهيار والفشل الدولي يرجع الي تحكم الدول الكبرى في المنظومة الدولية فاصبحت الأمم المتحدة أداة تستخدم لخدمة مصالح الدول الكبرى فقط".

وأضاف علاء مبارك "والمشكلة تظل قائمة طالما لم يتم البحث أو ادخال تعديلات على مسألة حق استخدام الفيتو وتظل كل القرارات مسيسة ورمزية تخدم مصالح الكيان المحتل ورغبات الدول الكبرى وتبقى القضية الفلسطينية ضائعة ومعلقة بين ضعف وفشل الأمم المتحدة وبين مجلس الفيتو…"

وتساءل علاء مبارك عن إمكانية تقييد حق الفيتو في الأمم المتحدة قائلًا: "فهل تستطيع الدول تقييد حق "الفيتو" الذى يتم استخدامه بتعسف ودون إبداء أسباب خاصة انه تم استغلالة بصورة مستفزة وبدون حق لسنوات كثيرة لصالح اسرائيل؟"