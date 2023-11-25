علاء مبارك يوجه رسالة موجعة للأمم المتحدة بسبب إبادة أطفال غزة

قرارات الأمم المتحدة، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة موجعة للأمم المتحدة، بسبب أطفال غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية، في الوقت الذي يحتفل فيه أطفال العالم بعيد الطفولة.

رسالة موجعة من علاء مبارك للأمم المتحدة



وعن قرارات الأمم المتحدة، أكد علاء مبارك أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يفشلان دائمًا في تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها لصالح القضية الفلسطينية بسبب الفيتو الأمريكي، واصفًا ذلك بالأمر المؤسف والمخزي.

الفيتو الأمريكي يستخدم ضد فلسطين في الأمم المتحدة، فيتو



وتساءل علاء مبارك عن إمكانية تقييد الدول لحق الفيتو، الذى يتم استخدامه بتعسف وبصورة مستفزة منذ سنوات لصالح إسرائيل ولرغبات الدول الكبرى، وتبقى القضية الفلسطينية ضائعة.

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أطفال غزة يتعرضون للإبادة الجماعية

وقال علاء مبارك في الرسالة الموجعة التي وجهها للأمم المتحدة: "اليوم العالمي للطفل! اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة ١٩٥٤ يوم ٢٠ نوفمبر ليكون يوم الطفل العالمي، احتفل العالم بهذا اليوم وأطفال غزة يتعرضون للإبادة الجماعية واصبحت غزة "مقبرة للأطفال" حيث تم قتل ألاف الأطفال بوحشية وبمعدلات غير مسبوقة لم يشهدها العالم من قبل!".

رسالة علاء مبارك للأمم المتحدة، فيتو



وتابع علاء مبارك رسالته فقال: "شيء مؤسف ومخزي أن نرى فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تنفيذ القرارات التى تخص القضية الفلسطينية، فعلى مدار سنوات اتخذ مجلس الأمن قرارات عديدة ضد الكيان المحتل لم تنفذ لاستخدام امريكا حق الفيتو لصالح اسرائيل"

وعبر علاء مبارك عن مدي ضعف الأمم المتحدة أمام فيتو الدول الكبرى فقال: "هذا الانهيار والفشل الدولي يرجع الي تحكم الدول الكبرى في المنظومة الدولية فاصبحت الأمم المتحدة أداة تستخدم لخدمة مصالح الدول الكبرى فقط"

وأضاف علاء مبارك "والمشكلة تظل قائمة طالما لم يتم البحث أو ادخال تعديلات على مسألة حق استخدام الفيتو وتظل كل القرارات مسيسة ورمزية تخدم مصالح الكيان المحتل ورغبات الدول الكبرى وتبقى القضية الفلسطينية ضائعة ومعلقة بين ضعف وفشل الأمم المتحدة وبين مجلس الفيتو…"

إمكانية تقييد الدول لحق الفيتو في الأمم المتحدة



وتساءل علاء مبارك عن إمكانية تقييد حق الفيتو في الأمم المتحدة قائلًا: "فهل تستطيع الدول تقييد حق "الفيتو" الذى يتم استخدامه بتعسف ودون إبداء أسباب خاصة انه تم استغلالة بصورة مستفزة وبدون حق لسنوات كثيرة لصالح اسرائيل؟"



يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد فلسطين عدة مرات، وكان آخرها قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للحرب البشعة التي يشنها الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، بعد أيام من الحرب.

وقامت الولايات المتحدة بتأجل التصويت مرتين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط في إدخال المساعدات إلى غزة.

الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو لصالح إسرائيل

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق "الفيتو" ضد مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي، بشأن إيقاف إطلاق النار في غزة، كما فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف إجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة، واستخدمت أمركيا حق "الفيتو" ضد مشروع القرار البرازيلي بشأن الشرق الأوسط وامتنعت البعثة الروسية الدائمة في مجلس الأمن الدولي عن التصويت على مشروع القرار البرازيلي نتيجة ما جاء في تقديم نص المقترح البرازيلي الذي يدين بشكل جميع أشكال العنف ضد المدنيين بالإشارة للمقاومة حماس وإسرائيل معًا.

أمريكا تستخدم حق الفيتو لصالح إسرائيل، فيتو

جدير بالذكر أن مجلس الأمن شهد منذ أولى جلساته عام 1946، إعلان 43 فيتو أمريكى لصالح الاحتلال إسرائيل، وفي عام 1976 أحبطت أمريكا مشروعا يدعو الكيان للالتزام بحماية الأماكن المقدسة.

مجلس الأمن يخذل القضية الفلسطينية، فيتو



وفي 14 أكتوبر 2003 استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أعده الفلسطينيون وقدمته سوريا باسم المجموعة العربية، يدين بناء الاحتلال الإسرائيلي جدارًا عازلًا في عمق الضفة الغربية، وحصل مشروع القرار على عشرة أصوات وأحجمت أربع دول عن التصويت هي ألمانيا وبريطانيا وبلغاريا والكاميرون وغيرها من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لصالح إسرائيل.