مستقبل وطن يعلن تدشين غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أعلن حزب مستقبل وطن، إطلاق غرفة عمليات مركزية موسعة لمتابعة خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، والتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقرر انعقادها أيام 10- 11- 12 ديسمبر 2023.

غرفة عمليات بمستقبل وطن لمتابعة الانتخابات الرئاسية

يشارك في غرفة العمليات المركزية، كافة الأمانات النوعية بالحزب، برئاسة أمانة التنظيم المركزية، حيث تتابع على مدار الساعة طوال اليوم، كافة الفعاليات واللقاءات والأنشطة والمؤتمرات الجماهيرية، من خلال غرف عمليات فرعية في كافة المحافظات والقرى والمدن كما تتولى التجهيزات اللوجيستية اللازمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

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الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر وفقا للجدول الزمني الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية، أن توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة “ الصمت الدعائي” لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر.

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل

وتجري الانتخاب داخل مصر اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بتاريخ 10 و11 و12 ديسمبر 2023، على أن يتم انتهاء عملية فرز الأصوات وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات، يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة، يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر، على أن يتم البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة، يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023، ومن ثم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023.

ومن الجدير بالذكر أنه ينتهي اليوم تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بعد أن استمر لمدة 3 أيام تنتهي اعتبارا من الجمعة الماضية وحتى اليوم الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.