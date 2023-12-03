الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

مستقبل وطن يعلن تدشين غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

غرفة عمليات مستقبل
غرفة عمليات مستقبل وطن لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أعلن حزب مستقبل وطن، إطلاق غرفة عمليات مركزية موسعة لمتابعة خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، والتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقرر انعقادها أيام 10- 11- 12 ديسمبر 2023.

غرفة عمليات بمستقبل وطن لمتابعة الانتخابات الرئاسية

يشارك في غرفة العمليات المركزية، كافة الأمانات النوعية بالحزب، برئاسة أمانة التنظيم المركزية، حيث تتابع على مدار الساعة طوال اليوم، كافة الفعاليات واللقاءات والأنشطة والمؤتمرات الجماهيرية، من خلال غرف عمليات فرعية في كافة المحافظات والقرى والمدن كما تتولى التجهيزات اللوجيستية اللازمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

Advertisements

الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر وفقا للجدول الزمني الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية، أن توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة “ الصمت الدعائي”  لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر.

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل

وتجري الانتخاب داخل مصر اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بتاريخ 10 و11 و12 ديسمبر 2023، على أن يتم انتهاء عملية فرز الأصوات وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات، يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة، يوم الخميس الموافق  14 ديسمبر، على أن يتم البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة، يومي الجمعة والسبت  15 و16 ديسمبر 2023، ومن ثم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الإثنين  18 ديسمبر 2023.

ومن الجدير بالذكر أنه ينتهي اليوم تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بعد أن استمر لمدة 3 أيام تنتهي اعتبارا من الجمعة الماضية وحتى اليوم الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الانتخابات الرئاسية مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الهيئة الوطنية للانتخابات السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

مصري بزي فرعوني يشارك في الانتخابات الرئاسية بفرنسا

الكنيسة الأرثوذكسية تنظم مؤتمرا لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

رئيس الجالية المصرية بالسعودية: إقبال كثيف من المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

رموز الجاليات المصرية: اقبال كثيف من الناخبين في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

النجمة التي هوت.. مذيعة العربية رشا نبيل تثير الغضب.. تغازل الاحتلال وتتبنى وجهة النظر الإسرائيلية.. تهاجم المقاومة الفلسطينية.. والصحف العبرية تمتدحها

مشاهدة لقاء ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

علاء مبارك يحذر الاحتلال من المقاومة الفلسطينية: إسرائيل ستواجه أجيالًا أشد عنفًا

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء وانخفاض الكتكوت بالأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

ابتكار جديد مستوحى من الأخطبوط

على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، ثورة أكبر بركان في أوروبا

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

المزيد
الجريدة الرسمية