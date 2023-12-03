الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

شباب ورياضة الأقصر تنفذ دورات تنمية المهارات الفنية لفرق الجوالة

جانب من تدريبات الكشافة
جانب من تدريبات الكشافة


نظمت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر  "دورات لرواد الرهوط - ورش تنمية المهارات الفنية - دراسة مساعد قائد وحدة كشفية"  لطلاب المعهد العالي للهندسة بالطود تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

بحضور القائد محمد عبد الحميد تناولت الورشة  عدد من المحاور ومنها دورة رواد الرهوط للجوالين والجوالات  (أهداف وخصائص مراحل الجوالة- الهيكل التنظيمي للكشافة- التقاليد الكشفية).

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تهدف  الورشة إلى تقديم إرشادات عامة للتواصل الفعال واكتسابهم لمهارات الاتصال والتواصل  لفرق الجوالة والجوالات وذلك في دور اهتمام وزاره الشباب والرياضه في توسيع ونشر اهميه الجواله والجوالات.

وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والاستاذة جيهان عبده مدير ادارة تنمية النشء والاستاذ محمد يحيي منسق الجواله بالمديريه الشباب والرياضه بالأقصر.


كما نفذت  إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضه بالاقصر خطة أندية السكان عن شهرنوفمبر٢٠٢٣بعقد ( جلسه رياضيه)، بمركز شباب "الضبعية، بإدارة شباب"القرنه، بحضوراعضاء اندية السكان من مراكز الشباب وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية

ياتى  ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA )   لتنفيذ تدريبات وانشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.  

 

 

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