الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حملة حازم عمر في آخر أيام انتخابات المصريين بالخارج: لم نتلق شكاوى

مشاركة المصريين بالخارج
مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، فيتو

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، لم تتلق أي شكاوي أو ترصد أي خروقات تعوق سير عملية التصويت منذ بدء عمليات التصويت أول أمس الجمعة.

 

تواصل غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، متابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في يومها الأخير، والتي استمرت لمدة 3 أيام.

Advertisements

 

حملة حازم عمر تؤكد عدم وجود خروقات في الانتخابات الرئاسية 

وأكدت الحملة، أنها لم تتلق أي شكاوى، كما لم يتم رصد أي خروقات تعوق سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

 

وكشفت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أنه تم الانتهاء من تشكيل غرف العمليات بـ 26 محافظة استعدادا لانتخابات الرئاسة في الداخل.

 

تصويت المصريين بالخارج 

 وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي اليوم الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

 

وتتابع غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أعمال التصويت في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت أول أمس الجمعة في الخارج وتستمر حتى الثالث من ديسمبر الجاري.

غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر

وتتولى غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، متابعة سير عملية التصويت في الخارج، لاسيما وأن المصريين في الخارج جزء أصيل من الشعب
 

متابعة سير الانتخابات الرئاسية في الخارج 

 وكانت الحملة قامت بإجراء اتصالات مع عدد كبير من الجاليات المصرية في الدول العربية والغربية، لدعوتهم  للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم في الاستحقاق الدستوري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حازم عمر الانتخابات الرئاسية الانتخابات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

مواد متعلقة

مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد: نشجع أبناءنا للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

ذوو الإعاقة وكبار السن يتصدرون مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية في البحرين

قانون الانتخابات الرئاسية، عقوبة إجبار شخص والتدخل في اختياراته بانتخابات الرئاسة

عمليات الهجرة تواصل متابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

فيديو مرعب يرصد لحظة مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي

المصريون فى توجو يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (صور)

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وحزب الله على حدود لبنان

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

ضربة جديدة لـ محتكري السكر، ضبط 660 كيلو خلال الساعات الماضية وإحالة المخالفين للنيابة

كأس مصر، تعرف على نتائج قرعة الدور التمهيدي

هبوط جديد لمؤشر الدولار الأمريكي بحركة تعاملات اليوم الاحد

Advertisements

منوعات

المزيد

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

الصين تستعد لأول موسم شتاء كامل، مسؤول الصحة: لا توجد أمراض معدية جديدة

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

المزيد

خدمات

المزيد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

الجامع الأزهر: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأبناء في الرعاية الصحية والغذاء

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية