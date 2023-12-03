الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مكتبة مصر العامة بالأقصر تنظم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

نظمت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر برنامجًا لزيارات المدارس ورياض الأطفال علي مستوي المحافظة، وذلك لتشجيع الطلاب على القراءة وغرس قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم، تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وتحت إشراف محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدي  رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة  .

Advertisements


وفي إطار ذلك استقبلت مكتبة مصر العامة اليوم حوالي ٣٠ مدرسة من مختلف المراحل التعليمية بإجمالي ٥٠٠ طالب وطالبة حيث تم تشغيل عرض الكالتشوراما، وهو عبارة عن فيلم تسجيلي عن أهم المعالم الأثرية بالمحافظة والأحداث التاريخية علي مر العصور بالإضافة إلي زيارة القاعات بالمكتبة والتعرف علي أهم المعلومات الأثرية والتاريخية من خلال اللوحات المعروضة والكتب المتوفرة داخل القاعات.

وبنهاية الجولة تم عقد ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي وحاضر بها الأستاذة حنان عبد الرحيم مدير المركز التكنولوجي بمحافظة الأقصر ومنسق مشروع التحول الرقمي  م  والباحث زين العابدين طنطاوي.


وقالت الاستاذة مني محمود منسق البرنامج أن الندوة التثقيفية، تناولت مفهوم الذكاء الإصطناعى وأنواعه وإيجابياته وسلبيات، وعلاقته بالعملية التعليمية، فى ظل التغيرات المعاصرة والتكنولوجية الحديثة 

 

وأكدت منسق البرنامج على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات المتطورة والذكاء الاصطناعي، والأخذ بكافة الجوانب الإيجابية له والبعد عن الاستخدام السيئ للتكنولوجيا والتحقق من كل ما يتم مشاهدته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخلق جيل واعي لاستخدام أدواته في المستقبل. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية المحلية والعالمية. 

 

الأقصر فيتو أخبار الاقصر اخبار المحافظات محافظة الأقصر مكتبة مصر العامة الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

صرف 78 مليون رغيف وتحرير 810 محاضر تموينية خلال نوفمبر بالأقصر

تنفيذ مونديال حياة كريمة بمراكز شباب محافظة الأقصر

مناهضة العنف ضد المرأة، ندوة بجامعة طيبة التكنولوجية لتعريف العنف وأنواعه وأشكاله

قبل إطلاق منصة الترويج للسياحة الريفية، تعرف على المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر (صور)

طيبة التكنولوجية تشارك في برنامج تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والصغرى 12

اصطفاف لمعدات شركة مياه الأقصر للتعامل السريع مع مواجهة الأزمات

مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد تسليم المشروعات بمبادرة بيتك عمران

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

النجمة التي هوت.. مذيعة العربية رشا نبيل تثير الغضب.. تغازل الاحتلال وتتبنى وجهة النظر الإسرائيلية.. تهاجم المقاومة الفلسطينية.. والصحف العبرية تمتدحها

مشاهدة لقاء ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

علاء مبارك يحذر الاحتلال من المقاومة الفلسطينية: إسرائيل ستواجه أجيالًا أشد عنفًا

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء وانخفاض الكتكوت بالأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

ابتكار جديد مستوحى من الأخطبوط

على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، ثورة أكبر بركان في أوروبا

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

المزيد
الجريدة الرسمية