مكتبة مصر العامة بالأقصر تنظم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي

نظمت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر برنامجًا لزيارات المدارس ورياض الأطفال علي مستوي المحافظة، وذلك لتشجيع الطلاب على القراءة وغرس قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم، تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وتحت إشراف محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة .

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وفي إطار ذلك استقبلت مكتبة مصر العامة اليوم حوالي ٣٠ مدرسة من مختلف المراحل التعليمية بإجمالي ٥٠٠ طالب وطالبة حيث تم تشغيل عرض الكالتشوراما، وهو عبارة عن فيلم تسجيلي عن أهم المعالم الأثرية بالمحافظة والأحداث التاريخية علي مر العصور بالإضافة إلي زيارة القاعات بالمكتبة والتعرف علي أهم المعلومات الأثرية والتاريخية من خلال اللوحات المعروضة والكتب المتوفرة داخل القاعات.

وبنهاية الجولة تم عقد ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي وحاضر بها الأستاذة حنان عبد الرحيم مدير المركز التكنولوجي بمحافظة الأقصر ومنسق مشروع التحول الرقمي م والباحث زين العابدين طنطاوي.



وقالت الاستاذة مني محمود منسق البرنامج أن الندوة التثقيفية، تناولت مفهوم الذكاء الإصطناعى وأنواعه وإيجابياته وسلبيات، وعلاقته بالعملية التعليمية، فى ظل التغيرات المعاصرة والتكنولوجية الحديثة

وأكدت منسق البرنامج على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات المتطورة والذكاء الاصطناعي، والأخذ بكافة الجوانب الإيجابية له والبعد عن الاستخدام السيئ للتكنولوجيا والتحقق من كل ما يتم مشاهدته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخلق جيل واعي لاستخدام أدواته في المستقبل.

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