افتتاح معرض فن تشكيلي بأنامل أطفال قادرون باختلاف في مكتبة مصر الجديدة غدا

يفتتح الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة فى الساعة 4 من مساء غد الاثنين معرضا للفن التشكيلى بأنامل ذهبية لأطفال قادرون باختلاف، والذى يأتي مواكبا لليوم العالمى لذوي الهمم، ويضم 30 عملا فنيا متنوع الخامات والمساحات نتاج ورش العمل مع رواد وطلاب مكتبة مصر الجديدة تحت إشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو.

جمعية مصر الجديدة

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة إن المعرض يهدف إلى تشجيع وتنمية مواهب قادرون باختلاف في مجالي الرسم والفن التشكيلي، وتقدير جهودهم في الرسم والتشكيل، وتشجيعهم على المشاركة في المعارض الفنية، ورفع روح المنافسة وتقدير الذات لديهم ولدى أسرهم ودعم جهود رعايتهم، وتوعية الأسر ومؤسسات أفراد المجتمع بقدرات ومواهب تلك الفئات من أصحاب الهمم في مجالي الرسم والفن التشكيلي.

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قادرون باختلاف

و اضاف الدكتور نبيل حلمى ان المعرض يؤكد تعزيز ثقتة قادرون باختلاف بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم في الانشطة المجتمعية والثقافية والفنية المختلفة، بل واشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية وإزالة جميع العقبات والحواجز التي تحول دون امكاناتهم.

وأوضح حلمي، ان المعرض يضم العديد من الفنانين وهم الفنان التشكيلي محمد ابو سعده والفنان عمرو ضياء والفنان يوسف ايميل صاغوا مجموعة من الاعمال الفنية المتنوعة التى تعبر عن نفسهم حيث عبر كل فنان باأسلوبة الفني علي مدار ورشة عمل امتدت 3 أشهر.

تعزيز التواصل مع الأطفال ذوي القدرات

كما بين حلمي أن المعرض يهدف الى تعزيز التواصل مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة وتعريف المجتمع بأبرز النماذج الإيجابية منهم، الذين تحدوا ظروفهم لينتقلوا لآفاق أكبر وأرحب من التميز وإطلاق العنان لمواهبهم لتعريف المجتمع بهم وبتميزهم.

مكتبة مصر الجديدة

وفي سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديدة في الساعة 5 مساء غد الاثنين ايضا ندوة بعنوان الاخراج السينمائي وصناعة الافلام يقدمها الفنان بلال الملاح عضو مجلس ادارة غرفة صناعة السينما ورئيس مجلس ادارة شركة هليوبوليس فيلم سكول للانتاج السينمائي، يتناول فيها العناصر الأساسية للفيلم الروائي، كاتب السيناريو والمنتج ومدير التصوير والمونتير والممثل، ويتحدث عن ضرورة الاهتمام بهذه العناصر عند صناعة أي فيلم ومعرفة كل عنصر بالعمل الذي يقوم به وكيفية الربط بينها.